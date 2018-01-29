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    Экспресс дня. Унсуэ сделает еще один шаг навстречу еврокубкам

    Прогнозы и ставки на футбол 29 января

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    Яго Аспас и Хави Гарсия
    Яго Аспас и Хави Гарсия
    rccelta.es
    «Сельта» и «Бетис» порадуют результативностью, «Бенфика» победит на «Ду Рештелу».

    «Сельта» — «Бетис»

    Чемпионат Испании. 21-й тур

    Ближайшие события

    Противостояние между «Сельтой» и «Бетисом» в Испании ждут с особенным интересом, поскольку тренеры команд, в первую очередь, обращают свое внимание на атакующий потенциал и количество забитых мячей.

    Клуб из Виго не проигрывает в Ла Лиге уже практически полтора месяца и имеет все шансы продолжить свою серию. Впрочем, списывать со счетов гостей нельзя: они в прошлом туре хоть и уступили «Барселоне» с неприличным счетом 0:5, но оперативно прийти в себя вполне способны.

    К слову, с той же разницей «Барса» в январе обыграла и «кельтов», но уже в Кубке.

    Учитывая, что «Сельта» дома очень редко уходит с поля без забитого мяча, а «Бетис» в последних 4 матчах пропускал минимум дважды, рискнем поставить на...

    Ставка: обе команды забьют и ТБ 2,5 за 1,79.

    «Пасуш де Феррейра» — «Фейренсе»

    Чемпионат Португалии. 20-й тур

    На «Капитоль да Мовель» встретятся две команды из нижней части турнирной таблицы Примейры, которые в последнее время регулярно радуют своих поклонников.

    Так, «Пасуш де Феррейра» Арманду Пети может похвастать трехматчевой беспроигрышной серией — после двух кряду ничьих на своем поле «бобры» обыграли «Авиш» (2:0) и оторвались от зоны вылета на 4 очка. У «Фейренсе» дела идут еще лучше — подопечные Нуну Манта Сантуша взяли шесть очков в четырех матчах января и поднялись на 11-ю строчку.

    5,32Экспресс

    Чего ждать от предстоящей дуэли двух середняков? «Фейренсе» — одна из самых бескомпромиссных команд Португалии (всего две ничьих), а потому рискнем поставить на...

    Ставка: двойной исход — 12 за 1,35.

    «Белененсиш» — «Бенфика»

    Чемпионат Португалии. 20-й тур

    «Бенфика» ведет активную погоню за лидерами — «Порту» и «Спортингом» — и сметает всех на своем пути. В трех предыдущих матчах «орлы» Руя Витории взяли девять очков, победив с общим счетом 8:1 (в том числе 3:1 против «Браги», которая сейчас идет четвертой).

    «Белененсиш», напротив, пребывает в яме, причем уже очень давно — за плечами «синих» 12-матчевая серия без побед и 12-я строка турнирной таблицы.

    К слову, «Белененсиш» — очень удобный соперник для «Бенфики». Семь предыдущих встреч этих команд завершились с неприличной разницей — 28:0 в пользу лиссабонцев (в том числе 5:0 и 4:0 — в 2017-м году). Так что сенсации в этой дуэли, скорее всего, не будет.

    Ставка: победа «Бенфики» с форой -1,5 за 2,20.

    Общий коэффициент – 5,32.

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    Экспресс дня. «Наполи» — снова в лидерахПрогнозы и ставки на футбол 28 января
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  • Экспресс дня. Унсуэ сделает еще один шаг навстречу еврокубкам
  • 5,32
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