Прогнозы и ставки на футбол 28 января

«Наполи» — «Болонья»

Чемпионат Италии. 22-й тур

Лидер Серии А в прошлом туре обыграл «Аталанту» (1:0), взяв реванш за недавнее поражение в Кубке. Игра получилась равной, но атаки гостей были острее — едва ли не каждая из них могла завершаться голом. Вот только в самый последний момент то Бериша, то защитники спасали ворота, а порой и сами неаполитанцы транжирили перспективные моменты. В конце концов счет был открыт, но при достаточно противоречивых обстоятельствах: пас Кальехона на выход Мертенсу был изумителен, проход и удар бельгийца – замечательны, но в момент передачи Дрис на считанные сантиметры залез в офсайд.

На повторе это было видно, однако рефери Даниэле Орсато отказался прибегнуть к услугам VAR, хотя хозяева настоятельно рекомендовали ему воспользоваться прогрессивной технологией. После этого «Аталанта» могла сравнять (Рейна вытащил удар Кристанте), а «Наполи» — довести дело до разгрома (Гамшик не попал в пустой угол, а Рог выстрелил прямо во вратаря), но счет на табло не изменился. Хотя мяч все-таки побывал в сетке, но и на сей раз гол не был засчитан из-за офсайда (Орсато снова наотрез отказался довериться VAR).

В предстоящем матче подопечные Маурицио Сарри должны побеждать безо всяких оговорок — на «Сан-Паоло» едет «Болонья», которая в четырех предыдущих встречах с неаполитанцами пропустила аж 19 мячей (почти пять в среднем за игру), забив всего два.

Да и в целом в нынешнем сезоне «Болонья» в гостях очень приветлива — меньше двух «россоблу» не пропускают с ноября.

Ставка: победа «Наполи» в тайме и матче за 1,61.

«Милан» — «Лацио»

Чемпионат Италии. 22-й тур

«Лацио», несмотря на котировки букмекеров, едет в Милан в качестве фаворита — римляне сейчас на ходу. В январе подопечные Симоне Индзаги одержали три убедительные победы, обскакали «Рому» и «Интер» и сейчас занимают третье место в турнирной таблице.

В минувший уик-энд «Лацио» без Чиро Иммобиле буквально вынес «Кьево» со счетом 5:1, а посреди недели отправил три безответных мяча в ворота «Удинезе». Героем последнего матча стал Фелипе Андерсон – бразилец сперва выдал классный забег по флангу с ассистом на Нани, после чего забил и сам.

«Милан» в январе также взял максимум, но соперники у «россонери» были из второй половины таблицы — 17-й «Кротоне» и 16-й «Кальяри». И даже с такой оппозицией «красно-черным» пришлось повозиться. Так, на Сардинии «Милан» пропустил первым, но сумел ответить дублем Франка Кесси.

9,66Экспресс

К слову, в прошлом туре красную карточку получил Рикардо Родригес — швейцарец не сыграет против «Лацио», и это еще один повод поставить на победу римлян за приличные 3,00.

Ставка: победа «Лацио» за 3,00.

«Рома» — «Сампдория»

Чемпионат Италии. 22-й тур

Кому не везет в первом месяце 2018-го? Ответ очевиден — «Роме». «Волки» не побеждают уже пять туров, потеряли третье место в таблице и уже на 5 очков отстают от соседей из «Лацио».

В прошлом туре подопечные Эусебио Ди Франческо, несмотря на серьезные кадровые потери, увезли ничью из столицы моды, расписав с «Интером» результативную ничью (1:1), а посреди этой недели поделили очки с «Сампдорией» (перенесенная встреча 12-го тура, 1:1). Правда, в Генуе от столичного клуба отвернулась удача — сначала арбитр назначил неоднозначный пенальти, а чуть позже Джеко забил, но гол отменили из-за офсайда. Впрочем, в добавленное время «Роме» все-таки удалось избежать поражения — все тот же Джеко головой замкнул навес молодого Мирко Антонуччи с левого фланга.

Сегодня «Рома» и «Самп» встретятся вновь, но уже на «Олимпико». Очевидно, что хозяева постараются сыграть так же активно, как и несколькими днями ранее (в Генуе было 20 ударов, но только 9 — в створ).

Думается, Наингголану и Ко удастся прервать череду неудач.

Ставка: победа «Ромы» и ТБ 2,5 за 2,00.

Общий коэффициент – 9,66.

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