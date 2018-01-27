Прогнозы и ставки на футбол 27 января

«Валенсия» — «Реал»

Чемпионат Испании. 21-й тур

На «Месталье» встретятся третья и четвертая команды турнирной таблицы — «Валенсия» и «Реал».

«Летучие мышки» в минувший уик-энд умудрились проиграть на поле «Лас-Пальмаса» (1:2), а затем в Кубке лишь в серии послематчевых пенальти прошли «Алавес» (1:2 в основное время и 3:2 по пенальти).

«Реал» в прошлом туре подал признаки жизни, устроив погром «Депортиво» (7:1), и заставил говорить о конце кризиса, но посреди недели вновь сел в лужу — Зинедин Зидан выставил полурезервный состав (в центре поля Ковачич с Льоренте, на флангах защиты Тео Эрнандес и Ашраф Хакими, в нападении Бензема и Васкес) и не угадал. В первом тайме «Реал» во второй раз в сезоне не нанес ни одного удара в створ чужих ворот (первый был неделю назад, в первом кубковом матче против того же «Леганеса»), а во втором смог огорчить команду из пригорода столицы лишь раз — впервые с ноября забил Бензема. Зидан бросил на поле все резервы, но выход Модрича, Карвахаля и Майораля не спас «бланкос» от очередного позора.

Почему очередного? Ну а сколько их уже было только этой зимой? В чемпионате «Реал» отстает от «Барселоны» на 19 очков, а от ближайшего соперника — на 5. И пусть Зидан говорит, что его судьба решится после матчей с ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов, все мы понимаем, что еще одной оплеухи Флорентино Перес французу может не простить.

В Валенсии «сливочные» просто обязаны продемонстрировать максимум. Ну а мы ждем от этой битвы много голов. Меньше трех мччей «Валенсия» и «Реал» не забивают с уже далекого января 2013-го.

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2,5 за 1,98.

«Бавария» — «Хоффенхайм»

Чемпионат Германии. 20-й тур

«Хоффенхайм», который еще недавно шумел не только в Германии, но и на полях Европы, в последнее время сделал большущий шаг назад. В прошлом сезоне команда финишировала в топ-4, но с тех пор ее покинули системообразующие футболисты — Никлас Зюле, Себастьян Руди, Сандро Вагнер и Жереми Толян. А этой зимой предварительный контракт с «Шальке» подписал и лучший бомбардир «сине-белых» Марк Ут. Конечно, все это не могло не отразиться на команде.

Очень показательным в этом плане получился субботний поединок против «Байера» (1:4). Подопечным Юлиана Нагельсманна противостоял соперник, который пребывает в великолепной форме — Леон Бэйли и Ко разобрали хозяев на запчасти.

6,35Экспресс

То же самое «Хоффенхайм» ждет и в Мюнхене. «Бавария» сейчас на ходу и бьет рекорд за рекордом. Например, в прошлом туре Роберт Левандовски и Томас Мюллер записали на свой счет по дублю, не оставив шансов «Вердеру» (4:2) хотя бы на ничью. Эта победа стала для чемпиона страны восьмой кряду и позволила оторваться от «Байера», «Шальке» и «Лейпцига» на 16 очков.

Так что сюрпризов на «Альянц Арене» не будет.

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2,5 за 1,55.

«Кьево» — «Ювентус»

Чемпионат Италии. 22-й тур

«Ювентус» в прошлом туре одержал победу над «Дженоа» (1:0). Несмотря на отсутствие из-за различных повреждений едва ли не половины основного состава, «синьора» провела матч очень уверенно, быстро поведя в счете после «стеночки» Дугласа Косты и Марио Манджукича, и дальше сыграла «по результату».

«Кьево» же неделей ранее был «разбит» в Риме, уступив «Лацио» с неприличной разницей 1:5. При этом «орлы» обошлись без лучшего бомбардира чемпионата Италии Чиро Иммобиле, получившего травму в начале матча, в очередной раз доказав, что команда не так зависима от своего лучшего голеадора, как тот же «Интер» от Икарди.

Очевидно, что «Ювентус» обязан побеждать в Вероне не менее уверенно. Надеемся на повторение сентябрьских 3:0 и ставим на...

Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1,5 за 2,07.

Общий коэффициент – 6,35.

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