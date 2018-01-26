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    Экспресс дня. Ковач против Хеккинга

    Прогнозы и ставки на футбол 26 января

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    Футболисты «Айнтрахта»
    Футболисты «Айнтрахта»
    eintracht.de
    Борьбы во Франкфурте, голы в Дижоне.

    «Айнтрахт» Ф — «Боруссия» М

    Чемпионат Германии. 20-й тур

    Ближайшие события

    Младшая «Боруссия» в минувший уик-энд разобралась с «Аугсбургом» (2:0) и сравнялась по набранным очкам сразу с тремя коллективами — «Лейпцигом», «Шальке» и «Байером». У «жеребят» солировал решивший не отставать от брата Торган Азар — на его счету гол и результативная передача.

    «Айнтрахт», впрочем, не отстал, доказав, что у «Вольфсбурга» дома «нет зубов» — гости взяли игру под контроль с первых минут, провели несколько интересных атак и на 18-й минуте открыли счет прямым выстрелом Хеллера. Буквально через 3 минуты счет был увеличен усилиями Чендлера, а окончательный счет в концовке установил Йович. Эта победа стала для «орлов» 600-й в рамках Бундеслиги и третьей подряд на чужих стадионах.

    Впрочем, Нико Ковач не спешит раздавать комплименты своим подопечным — дома его команда набрала всего девять очков из 29 возможных и в сводной «домашней» таблице идет на скромном 16-м месте. С другой стороны, «Боруссия» в гостях также не демонстрирует чего-то выдающегося, и три кряду поражения — лучшее тому подтверждение.

    Ждем много борьбы и мало голов.

    Ставка: обе команды забьют: нет за 2,30.

    «Атлетик» — «Эйбар»

    Чемпионат Испании. 21-й тур

    «Атлетик» не проигрывает в Примере с 5 ноября, но по-прежнему плетется во второй части турнирной таблицы. Почему? В нынешнем сезоне баски превратились в одну из самых миролюбивых команд страны — 8 ничьих. Больше только у «Леванте» -9.

    В прошлом туре подопечные Хосе Анхеля Сиганды были близки к тому, чтобы взять полновесные три очка, но упустили преимущество и подарили 1 балл «Хетафе» (2:2).

    10,32Экспресс

    У «Эйбара» дела идут чуть лучше. Конец декабря-начало января принесли «оружейникам» максимально возможные девять очков, однако после этого баски взяли всего 1 пункт, уступив «Атлетико» (0:1) и расписав мировую с «Малагой» (1:1), которая, если кто забыл, по-прежнему числится худшей командой Ла Лиги.

    Оптимизма хозяевам добавляют кадровые проблемы гостей (минус нападающий Серхи Энрик и защитник Паулу Оливейра) и статистика — «Атлетик» не теряет очки в дерби вот уже два сезона. Ставим на победу хозяев. Пора, ребята!

    Ставка: победа «Атлетика» за 1,87.

    «Дижон» — «Ренн»

    Чемпионат Франции. 23-й тур

    «Дижону» не позавидуешь — с конца декабря подопечные Оливье Далль’Ольо потерпели четыре поражения, а единственное очко добыли в домашнем матче с худшей командой Лиги 1 «Мецем» (1:1). Особняком, конечно же, стоит поражение «сов» от ПСЖ в столице — гости пропустили восемь безответных мячей и теперь могут похвастать худшей обороной чемпионата — 45 мячей.

    К примеру, у соперника «Дижона» по предстоящему матчу, «Ренна», дела в обороне обстоят куда лучше — всего «-30». Плюс ко всему, в двух предыдущих матчах «красно-черные» взяли шесть очков и сейчас претендуют на место в зоне еврокубков — «Ницца» впереди на расстояния всего одной победы.

    Правда, «Дижон» дома очень хорош — 20 из 25 очков команда взяла на своем поле. Рискнем предположить, что хозяева все-таки смогут прервать череду неудач. Им это сейчас очень нужно.

    Ставка: победа «Дижона» за 2,40.

    Общий коэффициент – 10,32.

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  • Экспресс дня. Ковач против Хеккинга
  • 10,32
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