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    Экспресс дня. Кураж на «Камп Ноу»

    Прогнозы и ставки на футбол 25 января

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    Луис Суарес
    Луис Суарес
    theguardian.com
    «Барселона» возьмет реванш за поражение на «Корнелья-Эль Прат».

    «Барселона» — «Эспаньол»

    Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

    Ближайшие события

    Перед ответным четвертьфинальным матчем Кубка короля, в котором Месси и Ко необходимо забивать минимум два мяча, «сине-гранатовые» устроили погром в Севилье, отгрузив «Бетису» пять безответных мячей. Что интересно, все пять голов влетели в ворота хозяев после перерыва — отличились Ракитич, Месси (дважды) и Суарес (дубль). Аргентинец и уругваец в этом сезоне невероятно результативны – на двоих они забили в чемпионате, таблицу бомбардиров которого возглавляют, уже 34 гола (15 у Луиса, 19 у Лео). Всего три команды Ла Лиги забили больше, чем эта дьявольская парочка – «Валенсия» (41), «Реал» (39) и «Сельта» (35).

    «Эспаньола», в прошлом туре проигравшего 0:3 «Севильи», в этом списке нет.

    Как нет у гостей и каких-то шансов на выход в полуфинал. Если кто забыл, напомним, что последние пять встреч на «Камп Ноу» завершились для «попугаев» с неприличной разницей 3:23. 23. Двадцать три. Девять из них на счету профессора Лео и пять — в активе Суареса. Эти парни не позволят «Эспаньолу» стать авторами сенсации.

    Ставка: победа «Барселоны» в тайме и матче за 1,40.

    «Страсбур» — «Лилль»

    Кубок Франции. 1/16 финала

    И «Страсбур», и «Лилль» в последнее время не могут похвастать стабильностью. Команда Тьерри Лорея только в минувший уик-энд прервала затянувшуюся серию поражений, дожав «Дижон» (3:2) благодаря дублю Кенни Лалы, и поднялась на 10-ю строку таблицы.

    «Лилль» Кристофа Галтье, напротив, после победных 1:0 на поле «Кана» проиграл дважды — 1:2 «Ренну» и 0:1 «Труа».

    5,47Экспресс

    Очевидно, что Кубок не входит в планы нового главного тренера «догов» — «Лиллю» нужно исправлять ситуацию в таблице и как можно скорее выбираться из зоны вылета.

    Думается, на «Стад де ля Мено» «доги» привезут резерв, который вряд ли сможет что-либо противопоставить хозяевам. А вот в следующем туре чемпионата у «Лилля» будет неплохой шанс пополнить очковый багаж — на «Пьер Моруа» пожалует... «Страсбур». Но это уже другая история.

    Ставка: победа «Страсбура» за 2,30.

    «Брюгге» — «Остенде»

    Чемпионат Бельгии. 23-й тур

    Лидер турнирной таблицы бельгийского чемпионата «Брюгге», досрочно отобравшийся в плей-офф, на своем поле примет одного из середняков — «Остенде».

    В прошлом туре «черно-синие» прервали свою победную серию, оступившись на поле «Антверпена» (2:2). Для нас эта встреча стала особенной, поскольку в «Брюгге» дебютировал вратарь сборной России Владимир Габулов. Экс-игрок «Динамо» пропустил два мяча, но вина россиянина в пропущенных голах минимальна — бразилец Матеус и ганец Овусу били с близкого расстояния после неряшливых и несогласованных действий защиты.

    Впрочем, неразбериха и хаос в обороне – это почти всегда следствие не самого качественного подсказа со стороны вратаря. И в случае с Габуловым, который знает иностранный язык далеко не идеально, данный фактор наверняка сказался.

    Будем надеяться, что одним шансом хорватский наставник «Брюгге» Иван Леко не ограничится, и на дне, как в известном голливудском фильме, россиянин не заляжет.

    Ждем от Габулова и Ко победы. Благо, «Остенде» в гостях берет очки по большим праздникам. Ну а «Брюгге» дома не забивает меньше «трешки» с конца октября.

    Ставка: победа «Брюгге» с форой -1 за 1,70.

    Общий коэффициент – 5,47.

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    Экспресс дня. Третья серия саги «Венгер против Конте»Прогнозы и ставки на футбол 24 января
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  • Экспресс дня. Кураж на «Камп Ноу»
  • 5,47
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