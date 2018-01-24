Прогнозы и ставки на футбол 24 января

«Арсенал» — «Челси»

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

На «Эмирейтс» состоится третья серия январской саги «Венгер против Конте». Первая, напомним, завершилась со счетом 2:2 и была названа лучшей игрой месяца, а вторая принесла «сухие» 0:0.

Перед визитом к соседям «Челси»наконец-то одержал победу в АПЛ, отгрузив четыре мяча «Брайтону» (4:0) — чемпион сыграл так ярко, словно тремя нулевыми ничьими и нервным успехом в кубовой переигровке отметилась совсем другая команда. Героями встречи стали Виллиан, который вышел на поле в 50-м кряду матче Премьер-лиги и Эден Азар, забивший два красивых мяча и перешагнувший отметку в 100 голов в европейских лигах (36 за «Лилль» и 65 за лондонский клуб).

«Арсенал» также забил четыре — 4:0 к 22-й минуте против «Кристал Пэлас» и 4:1 в итоге. Похоже, узнав о расставании с высокомерным чилийцем Алексисос Санчесом, «канониры» избавились от психологического груза и в буквальном смысле уничтожили команду Роя Ходжсона — отличились Монреаль, Ивоби, Косельи и Ляказетт.

Обе команды, как видим, пребывают в отличной форме и готовы подарить нам еще один спектакль. Голы сегодня будут, не сомневайтесь.

Ставка: обе команды забьют и ТБ 2,5 за 2,00.

«Реал» — «Леганес»

Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

«Реал» в минувший уик-энд вернулся на победные рельсы в Примере — после поражения от «Вильярреала» (0:1) мадридцы сумели собраться и на своем поле «уничтожили» «Депортиво» со счетом 7:1, при этом гости забили первыми силами Адриана Лопеса. У «сливочных» забивали те, кого в последнее время принято критиковать — Бейл и Роналду дружно оформили дубли, своеобразным десертом завершив приятный ужин своей команды.

Так много в одной встрече чемпионата «сливочные» в этом сезоне еще не забивали – в 18 предыдущих матчах мадридцы отличились 32 раза. В большинстве матчей «королевский клуб» отвратительно проводил вторые таймы, однако в воскресенье продолжил «за здравие», отгрузив «Депору» аж пять мячей. Потерянных очков мадридцам никто не вернет, но немного оптимизма на «Бернабеу» должно прибавиться.

6,12Экспресс

Нынешний «Леганес» такому «Реалу» не помеха. Команда Асьера Гаритано не может выиграть в четырех поединках подряд и вряд ли рассчитывает на чудо на «Сантьяго Бернабеу».

Ставка: победа «Реала» в тайме и матче за 1,53.

«Пари Сен-Жермен» — «Генгам»

Кубок Франции. 1/16 финала

ПСЖ в воскресенье прервал свою победную серию в Лиге 1, уступив на поле «Лиона» со счетом 1:2. Встречу на «Парк Олимпик Лионне» провалили практически все, но особенно отличились двое — Альфонс Ареоля «зазевался» в эпизоде с первым голом «ткачей» (данный фактор нисколько не приуменьшает заслуги Набиля Фекира), а опытнейший Дани Алвес пустился в подкат с двух ног под соперника, после чего агрессивные нападки в адрес арбитра и увидел перед собой красную карточку. Плюс ко всему, ПСЖ потерял Килиана Мбаппе — молодой нападающий несколько раз получил от соперников по голове и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме.

Впрочем, в исходе предстоящего кубкового поединка сомнений нет ни у кого — ПСЖ успел приучить своих поклонников к голевым феериям на «Парк де Пренс», в том числе и против «Генгама». Последний проиграл на поле чемпиона восемь матчей кряду, а в трех предыдущих пропустил аж 13 мячей, не забив ни одного.

С такой статистикой рассчитывать на позитив, думается, не приходится. Даже несмотря на отсутствие у фаворита Мбаппе и еще одной звезды — Неймара.

Ставка: ПСЖ победит и не пропустит за 2,00.

Общий коэффициент – 6,12.

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