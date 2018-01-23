Прогнозы и ставки на футбол 23 января

«Бристоль Сити» — «Манчестер Сити»

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Несмотря на сложнейший график, травму Габриэла Жезуса и срыв сделки по Алексису Санчесу, Хосеп Гвардиола утверждает, что не собирается искать нового нападающего. Да и зачем, когда в рукаве есть Серхио Агуэро? Аргентинец пребывает в прекрасной форме. Так, в субботнем матче с «Ньюкаслом» Рафы Бенитеса успех «горожанам» принес именно «Кун» — в первом тайме он забил раз, а во втором — еще дважды.

Одним из лучших игроков той встречи стал наш старый знакомый Александр Зинченко — украинец впервые вышел в стартовом составе («спасибо» травмированным конкурентам Менди и Делфу), перекрыл кислород сопернику, несколько раз прилично поддерживал атаку и заслужил хвалебные отзывы от главного тренера. Судя по всему, молодой полузащитник, который в Манчестере переквалифицировался в левого защитника, сыграет и сегодня.

Ну а мы ждем от лидера АПЛ еще одной победы. Благо, соперник угодил в игровую «яму», не побеждает уже шесть матчей и сейчас больше думает о том, как исправить ситуацию в Чемпионшипе и вернуться в борьбу за прямую путевку в элитный дивизион.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2,5 за 1,73.

«Севилья» — «Атлетико»

Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

После неожиданных и в какой-то мере сенсационных 2:1 в Мадриде Винченцо Монтелла победил и в чемпионате, разобрав на запчасти «Эспаньол» (3:0) на его же поле — первый гол в ходе массированной атаки провел Франко Васкес, а еще два мяча «нервионцы» забили при участии колумбийского центрфорварда Луиса Муриеля. В первом случае он ассистировал Сарабии, а под занавес игры забил и сам.

Словом, к предстоящему матчу «Севилья» подходит в хорошем настроении и с прекрасными шансами на выход в 1/2 финала. Сегодня Монтелла может сделать то, что регулярно делает его коллега Диего Симеоне — закрыться на своей половине и ждать ошибки соперника.

5,30Экспресс

«Атлетико» же такой вариант не устроит. «Рохибланкос» обязаны забивать — и чтобы пройти дальше, и дабы реабилитироваться за последнюю неудачу (речь об упущенной победе против «Жироны» — 1:1).

А раз так, есть смысл поставить на... Хотя мы все же верим в успех «Аэроплана».

Ставка: обе команды забьют за 1,75.

«Эпиналь» — «Марсель»

Кубок Франции. 1/16 финала

В этом противостоянии обойдется без сенсаций — набравший впечатляющий ход «Марсель» Руди Гарсии обязан побеждать на поле представителя группы В Лиги Насьональ, который не побеждает в чемпионате с конца октября и не может похвастать какими-то серьезными достижениями.

То ли дело провансальцы — на выходных южане обыграли «Кан» (2:0 с голами Пайе и Товена), продлив успешную серию до четырех встреч и поднявшись на вторую строку турнирной таблицы.

К слову, в нынешнем сезоне «Марсель» в гостях набрал больше очков (24), чем на своем поле (23). Так что шансов у скромного «Эпиналя» практически нет.

Ставка: победа «Марселя» в тайме и матче за 1,75.

Общий коэффициент – 5,30.

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