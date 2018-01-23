ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •

    Экспресс дня. Агуэро выведет «МанСити» в финал

    Прогнозы и ставки на футбол 23 января

  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро
    theguardian.com
    Кубковые победы «Манчестер Сити» и «Марселя», вторая дуэль Монтеллы и Симеоне.

    «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити»

    Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    Еще прогнозы
    Ак Барс — ЦСКА2,00 Локомотив — Тяньцзинь Цюаньцзянь1,65 Чикаго — Тампа-Бэй1,90 Севилья — Атлетико1,72 Бристоль Сити — Манчестер Сити1,63 Макара — Депортиво Тачира1,62 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 ПСЖ — Генгам1,73 Даллас — Флорида2,06 Сент-Луис — Оттава1,97 Монако — Лион1,71 Реал Мадрид — Леганес2,04 Алавес — Валенсия1,81 Арсенал — Челси1,84 Лацио — Удинезе1,69 Локомотив — ЦСКА София1,70 Страсбур — Лилль2,31 Все прогнозы на спорт

    Несмотря на сложнейший график, травму Габриэла Жезуса и срыв сделки по Алексису Санчесу, Хосеп Гвардиола утверждает, что не собирается искать нового нападающего. Да и зачем, когда в рукаве есть Серхио Агуэро? Аргентинец пребывает в прекрасной форме. Так, в субботнем матче с «Ньюкаслом» Рафы Бенитеса успех «горожанам» принес именно «Кун» — в первом тайме он забил раз, а во втором — еще дважды.

    Одним из лучших игроков той встречи стал наш старый знакомый Александр Зинченко — украинец впервые вышел в стартовом составе («спасибо» травмированным конкурентам Менди и Делфу), перекрыл кислород сопернику, несколько раз прилично поддерживал атаку и заслужил хвалебные отзывы от главного тренера. Судя по всему, молодой полузащитник, который в Манчестере переквалифицировался в левого защитника, сыграет и сегодня.

    Ну а мы ждем от лидера АПЛ еще одной победы. Благо, соперник угодил в игровую «яму», не побеждает уже шесть матчей и сейчас больше думает о том, как исправить ситуацию в Чемпионшипе и вернуться в борьбу за прямую путевку в элитный дивизион.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2,5 за 1,73.

    «Севилья» — «Атлетико»

    Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

    После неожиданных и в какой-то мере сенсационных 2:1 в Мадриде Винченцо Монтелла победил и в чемпионате, разобрав на запчасти «Эспаньол» (3:0) на его же поле — первый гол в ходе массированной атаки провел Франко Васкес, а еще два мяча «нервионцы» забили при участии колумбийского центрфорварда Луиса Муриеля. В первом случае он ассистировал Сарабии, а под занавес игры забил и сам.

    Словом, к предстоящему матчу «Севилья» подходит в хорошем настроении и с прекрасными шансами на выход в 1/2 финала. Сегодня Монтелла может сделать то, что регулярно делает его коллега Диего Симеоне — закрыться на своей половине и ждать ошибки соперника.

    5,30Экспресс

    «Атлетико» же такой вариант не устроит. «Рохибланкос» обязаны забивать — и чтобы пройти дальше, и дабы реабилитироваться за последнюю неудачу (речь об упущенной победе против «Жироны» — 1:1).

    А раз так, есть смысл поставить на... Хотя мы все же верим в успех «Аэроплана».

    Ставка: обе команды забьют за 1,75.

    «Эпиналь» — «Марсель»

    Кубок Франции. 1/16 финала

    В этом противостоянии обойдется без сенсаций — набравший впечатляющий ход «Марсель» Руди Гарсии обязан побеждать на поле представителя группы В Лиги Насьональ, который не побеждает в чемпионате с конца октября и не может похвастать какими-то серьезными достижениями.

    То ли дело провансальцы — на выходных южане обыграли «Кан» (2:0 с голами Пайе и Товена), продлив успешную серию до четырех встреч и поднявшись на вторую строку турнирной таблицы.

    К слову, в нынешнем сезоне «Марсель» в гостях набрал больше очков (24), чем на своем поле (23). Так что шансов у скромного «Эпиналя» практически нет.

    Ставка: победа «Марселя» в тайме и матче за 1,75.

    Общий коэффициент – 5,30.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    Экспресс дня. Клопп победит на «Либерти»Прогнозы и ставки на футбол 22 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Агуэро выведет «МанСити» в финал
  • 5,30
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Australian Open-2018. Устрашающий Хён Чон, сенсационный Сандгрен и вылеты россиян
  • Итоги первой недели на Открытом чемпионате Австралии по теннису
    •
  • Трансферный дайджест. 16-22 января
  • Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Реал» нащупывает путь к выходу из кризиса
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Депортиво»
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов