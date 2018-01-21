Прогнозы и ставки на футбол 21 января

«Ницца» — «Сент-Этьен»

Чемпионат Франции. 22-й тур

«Ницца» в прошлом туре едва не победила на поле «Монако» (2:2). «Орлята» Люсьена Фавра пропустили дважды, но при этом выглядели намного лучше соперника, интереснее работали с мячом, имели перевес в центре поля, а также на правом фланге, где снова хороший матч выдал Сен-Максимен. Плюс ко всему, в эпицентре событий в тот вечер был Марио Балотелли, который не только забил два классических гола центрфорварда, но и постоянно отходил вглубь поля, был хорош в подыгрыше, играл в одно касание, запуская мяч в свободные зоны. Радамель Фалькао, например, хоть и забил спасительный гол «Монако», но в остальном не имел и 10% того влияния на игру команды, которым мог похвастать итальянец.

Считаем, что такая «Ницца» способна без проблем переиграть и «Сент-Этьен» — еще одного претендента на место в зоне еврокубков, который, правда, просто ужасно действует вдали от дома. В гостях «зеленые» не побеждают с 16 сентября. С тех пор команда умудрилась проиграть шесть раз (в том числе в прошлом туре «Мецу» 0:3), пропустив в общей сложности аж 16 мячей и забив лишь три.

Ставим на победу Балотелли и Ко.

Ставка: победа «Ниццы» за 1,60.

«Монако» — «Мец»

Чемпионат Франции. 22-й тур

Леонарду Жардим обещал, что его команда будет играть на победу, но по факту и ничья с «Ниццей» стала для монегасков большой удачей. Атакующее звено команды снова не сработало, в центре поля без Фабиньо образовался вакуум, а Андреа Раджи всем видом показывает, что ему пора на футбольную пенсию. Правда, обо всем этом говорилось не раз и не два на протяжении всего первого круга.

5,24Экспресс

Худшая команда Лиги 1 «Мец» в прошлом туре устроила погром «Сент-Этьену» (3:0). Хозяева быстро забили два гола благодаря пенальти от Ривьера и контратаке с голом Доссеви, а после перерыва Нолан Ру установил окончательный счет и помог команде продлить удачную серию до пяти матчей.

Впрочем, «Мец» по-прежнему идет 20-м в таблице, отставая от спасительной 17-й строки на 7 очков. И сократить это отставание сегодня подопечным Фредерика Анца, скорее всего, не удастся. Разные весовые категории, знаете ли.

Ставка: победа «Монако» с форой -1,5 за 1,80.

«Лион» — «Пари Сен-Жермен»

Чемпионат Франции. 22-й тур

Лидирующий в Лиге 1 ПСЖ в прошлом туре уничтожил «Дижон» (8:0) — не самую слабую команду национального чемпионата. Почуяв запах крови, парижане вцепились в соперника мертвой хваткой и не остановились, пока не забили восемь мячей. Самый дорогой футболист мира Неймар записал на свой счет 4 гола и 2 ассиста. С одной стороны, это самые крутые цифры во Франции за 10 лет, с другой – набивать статистику, уничтожая уже сдавшегося соперника, чей бюджет в 17 раз скромнее – тот еще способ выйти из тени Месси.

Плюс ко всему, в матче был инцидент, который Неймару точно захочется забыть. В концовке встречи, когда ПСЖ заработал право на пенальти, трибуны вовсю скандировали имя Эдинсона Кавани, который мог обойти Златана Ибрагимовича и стать лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. Но Неймар забрал мяч и забил сам, спровоцировав театр абсурда – фанаты освистали своего игрока, который только что оформил покер.

Очевидно, что в команде нет того единства, о котором нам рассказывают Кавани и Неймар.

Впрочем, даже с такими проблемами ПСЖ способен без особых проблем взять титул — прямо сейчас парижане выглядят сильнее, чем когда-либо.

Уверены, что от этих парней достанется и «Лиону» (даже без Неймара — у него повреждение), который в последние годы регулярно давал бой ПСЖ на своем поле и который сейчас бодается с «Монако» и «Марселем» за право быть второй командой страны.

Ставка: победа ПСЖ и ТБ 2,5 за 1,82.

Общий коэффициент – 5,24.

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