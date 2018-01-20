Прогнозы и ставки на футбол 20 января

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Чемпионат Англии. 24-й тур

Закономерность — когда Арсен Венгер отбывает дисквалификацию за недовольство работой арбитров, «Арсенал» проигрывает. Поражение от «Ноттингем Форест» в Кубке Англии, ничья с «Челси» в Кубке лиги и теперь — от «Борнмута» в Премьер-лиге. Как тут не заплакать?

Но поражение от «Борнмута» – не самое страшное для «Арсенала». В заявку команды не попали Алексис Санчес, который вот-вот отправится в «МЮ», и Месут Озил. Благо для фанатов «Арсенала», немец никуда не уходит.

«Кристал Пэлас» Роя Ходжсона в прошлом туре минимально победил «Бернли» (1:0) и продолжил восхождение по турнирной таблице — «орлы»,которые еще недавно плелись в зоне вылета, уже 12-е. То ли еще будет?

Будет, но не сегодня. Уверены, что «Арсенал» не испытает проблем в дерби и победит с разницей в один-два мяча.

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 2,5 за 2,15.

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат Англии. 24-й тур

«Манчестер Юнайтед» в последнем матче устроил бомбардировку «Сток Сити» – Валенсия, Марсьяль и Лукаку разбросали мячи по углам ворот Батленда и позволили «МЮ» сократить отставание от соседей из «Сити» до 12 очков.

Эта победа стала для «дьяволов» третьей «сухой» кряду — до этого были обыграны «Дерби Каунти» (2:0) в Кубке и «Эвертон» (2:0) в чемпионате.

4,88Экспресс

А посему «МЮ» — явный фаворит в дуэли с «Бернли», который также может похвастать двумя сериями — семиматчевой без побед и трехматчевой поражений. О еврокубках на «Терф Мур» уже не мечтают. Главная задача Шона Дайча — переступить черную полосу. Правда, сегодня это сделать не удастся.

Ставка: победа «МЮ» за 1,60.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Чемпионат Англии. 24-й тур

«Манчестер Сити» в минувший уик-энд проиграл со счетом 3:4, но психологический эффект такой, как от разгрома – «Ливерпуль» доминировал над лидером Премьер-лиги во втором тайме и до эндшпиля вел в три мяча. Но это же «Ливерпуль» – он не может не создать себе проблемы. Впрочем, «красные» все-таки выиграли, а Юрген Клопп теперь имеет положительный баланс матчей с Пепом Гвардиолой.

Очевидно, что «горожане» попытаются реабилитироваться уже сегодня. Благо, на «Этихад» едет «Ньюкасл» Рафы Бенитеса, который совсем недавно уже проигрывал «Сити» — 27 декабря «сороки» ставили «автобус», но все-таки уступили 0:1.

Сегодня гостей не спасет ни автобус, ни даже два.

Гвардиола уязвим, но «Ньюкаслу» подвиг «Ливерпуля» не повторить. Тем более, в Манчестере.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2,5 за 1,42.

Общий коэффициент – 4,88.

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