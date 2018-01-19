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    Экспресс дня. Победит ли «Боруссия» без Обамеянга?

    Прогнозы и ставки на футбол 19 января

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    Футболисты «Боруссии»
    Футболисты «Боруссии»
    bvb.de
    Голы в Германии, борьба в Испании.

    «Герта» — «Боруссия» Д

    Чемпионат Германии. 19-й тур

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    Хьюстон — Миннесота1,83 Салават Юлаев — ЦСКА1,88 Тампа-Бэй — Вегас1,97 Герта — Боруссия Д1,83 Кан — Марсель1,94 Хетафе — Атлетик3,18 Лестер — Уотфорд2,60 Атлетико — Жирона1,85 Колорадо — Рейнджерс1,74 Эспаньол — Севилья2,65 Торпедо — Северсталь2,12 Манчестер Сити — Ньюкасл1,55 Бернли — Манчестер Юнайтед1,60 Арсенал — Кристал Пэлас2,00 Эвертон — Вест Бромвич2,56 Брайтон — Челси1,66 Бавария — Вердер1,96 Интер — Рома2,15 Реал Сосьедад — Сельта1,61 Реал Мадрид — Депортиво1,45 Алавес — Леганес1,83 Саутгемптон — Тоттенхэм2,25 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Все прогнозы на спорт

    «Боруссия» Петера Штегера выглядела очевидным фаворитом перед игрой с «Вольфсбургом», однако так было только до появления стартовых составов. Лучший бомбардир команды Пьер-Эмерик Обамеянг решил не явиться на командное собрание, поэтому был отстранен от матча, а Кристиан Пулишич получил небольшое мышечное повреждение. Их места в основе заняли 18-летний Александр Исак и 17-летний Джейдон Санчо. Для обоих это были первые выходы в стартовом составе на матч чемпионата Германии. Рискованный шаг? Да, но иного выхода у «черно-желтых» не было.

    Даже таким составом «Боруссия» владела тотальным преимуществом и была обязана брать три очка. Но не сложилось — украинец Андрей Ярмоленко дважды пробивал по воротам с убойных позиций без какого-либо сопротивления, но не попадал даже в створ. Впрочем, винить одного Ярмоленко в ничейном результате нельзя — у «шмелей» были и другие упущенные моменты. Если говорить о положительных аспектах, то нельзя не отметить прогресс в оборонительных действиях. Если при Петере Босе защита команды напоминала проходной двор, то в первом туре после возобновления чемпионата хозяева позволили «волкам» лишь несколько раз побеспокоить Романа Бюрки. Чувствуется, что «шмели» разгоняются, а с восстановлением ряда игроков основного состава должны вновь стать грозной силой.

    «Герта» в минувший уик-энд оступилась в Штутгарте, проиграв на выезде впервые за четыре месяца. Обе команды не слишком усердствовали в атаке (всего три удара в створ), а исход встречи решил вернувшийся в родные пенаты Марио Гомес — экс-игрок сборной Германии до того заморочил голову Штарку, что тот неожиданно для самого себя отправил мяч в свои ворота.

    Очевидно, что сегодня берлинский клуб постарается реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Впрочем, то же самое можно сказать и о «Боруссии», которая постарается впервые в сезоне победить без Обамеянга (вряд ли габонец получит прощение).

    Ставка: обе команды забьют за 1,70.

    «Хетафе» — «Атлетик»

    Чемпионат Испании. 20-й тур

    «Хетафе» в минувший уик-энд минимально победил «Малагу» (1:0). Команды выдали равный поединок, по ходу которого «анчоусы» заметно больше владели мячом, но проиграли почти всю борьбу. Единственный гол был забит в середине второго тайма – защитник «Хетафе» Кала точно пробил головой после хитрого навеса и скидки от партнера.

    Сосед «Хетафе» по турнирной таблице «Атлетик» 14 января расписал результативную ничью (1:1) с «Эспаньолом» — на гол Морено баски ответили точным ударом на днях переподписавшего контракт Уильямса.

    4,82Экспресс

    Несмотря на потерю, «Атлетик» вплотную приблизился к топ-10 и сейчас всего на 4 очка отстает от шестой «Севильи».

    Уверены, что сегодня подопечные Хосе Анхеля Сиганды сделают еще один шаг навстречу еврокубкам. Благо, «Хетафе» для «львов» — соперник более чем удобный (шесть побед и одна ничья с 2013-го года).

    Ставка: победа «Атлетика» или ничья за 1,47.

    «Кан» — «Марсель»

    Чемпионат Франции. 22-й тур

    Скромный, но боевитый «Кан» в прошлом туре наконец-то прервал свою затянувшуюся серию без побед, переиграв в гостях «Бордо» со счетом 2:0. Казалось, что все идет к ничьей, но в дело вмешался новичок «жирондинцев» Поль Бесс. На 86-й минуте он в неигровой ситуации ударил по лицу форварда «Кана» Ивана Сантини, получил красную карточку и «привез» пенальти, который реализовал пострадавший. Хозяева побежали отыгрываться, но вместо этого пропустили еще раз.

    Вторая команда таблицы «Марсель» во вторник одержала третью победу кряду, огорчив «Страсбур» (2:0). Южане большую часть матча были бессильны против организованной защиты гостей и только под занавес игры добились своего. Первый супершанс забить упустил Валер Жермен, который не реализовал пенальти, но затем свое слово сказали Клинтон Нжие и Димитри Пайет – первый мощно пробил слету после отскока, а второй элегантно реализовал выход один на один.

    Очевидно, что «провансальцы» постараются провернуть тот же трюк и сегодня. Если шансов зацепить ПСЖ у «Марселя» нет, то обскакать «Монако» и «Лион» в борьбе за серебро — очень даже.

    Плюс ко всему, «Кан» дома регулярно теряет очки

    Ставка: победа «Марселя» за 1,93.

    Общий коэффициент – 4,82.

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    Экспресс дня. Победит ли «Реал» на «Бутарке»?Прогнозы и ставки на футбол 18 января
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  • Экспресс дня. Победит ли «Боруссия» без Обамеянга?
  • 4,82
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