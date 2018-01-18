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    Экспресс дня. Победит ли «Реал» на «Бутарке»?

    Прогнозы и ставки на футбол 18 января

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    theguardian.com
    Непростой вояж «Реала» в пригород столицы, кубковые победы «Кайсериспора» и «Галатасарая».

    «Леганес» — «Реал»

    Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч

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    Кто еще не критиковал «Реал» и Зинедина Зидана? Становитесь в очередь.

    В минувший уик-энд «сливочные» вновь оступились, не сумев распечатать ворота «Вильярреала» Дениса Черышева. И хотя первый тайм домашней игры против «подводников» хозяева провели на загляденье – атаковали, били, доминировали, втаптывали в газон, оставляли в дураках — но... Остались ни с чем. Единственный гол в концовке второй половины был забит не без участия экс-игрока «Реала» Черышева — спурт Дениса по левому флангу, пас Уналу, удар в голкипера и добивание от Форнальса. «Реал» установил рекорд сезона по ударам за матч (28), но так и не забил, позволив «Вильярреалу» одержать первую за 18 визитов на «Сантьяго Бернабеу» победу. Теперь «королевский клуб» ближе к зоне вылета (16 очков), чем к лидирующей «Барселоне» (19).

    Очевидно, что в четверг «бланкос» будут «рвать и метать». А иначе Роналду и Ко просто не поймут.

    Хотя легкой жизни мадридцам никто не обещает — «Леганес» выиграл пять из последних шести матчей на «Бутарке», в том числе дважды — против «Вильярреала» (1:0 в Кубке и 3:1 в чемпионате).

    Ставка: обе команды забьют за 1,88.

    «Антальяспор» — «Кайсериспор»

    Кубок Турции. 1/8 финала. Ответный матч

    «Кайсериспор» украинцев Александра Кучера и Артема Кравца (может дебютировать за турецкий клуб) решил все вопросы с выходом в четвертьфинал еще в декабре, победив соперников из Антальи со счетом 3:1 — на быстрый гол Кадаха пятая команда Суперлиги ответили тремя мячами во второй 45-минутке.

    Большой плюс для «Кайсериспора» и отличная новость для его болельщиков — дисквалификация сразу двоих игроков основного состава «Антальяспора». Предстоящую встречу пропустят центральный защитник Анжело и левый вингер Майкон, схлопотавшие по красной карточке в первом поединке. Это, безусловно, скажется как на атакующем потенциале хозяев, так и на качестве обороны.

    5,40Экспресс

    Не в пользу «Антальяспора» и статистика — с середины ноября команда бывшего динамовца Вильяма Ванкера одержала лишь две победы при пяти поражениях, пропустив в общей сложности 17 мячей.

    Ставка: победа «Кайсериспора» или ничья за 1,40.

    «Буджаспор» — «Галатасарай»

    Кубок Турции. 1/8 финала. Ответный матч

    Никакой интриги нет и в этом противостоянии — первая встреча в Стамбуле завершилась со счетом 3:0 в пользу «Галатасарая» (гол Инана и дубль Гюмюша).

    Во время паузы в чемпионате вторая команда Суперлиги размялась на «Вииторуле» (2:0) и «Тузласпоре» (5:0) и к предстоящему матчу подходит в прекрасном настроении и без серьезных кадровых потерь.

    Есть ли против сегодняшнего «Галатасарая» шансы у аутсайдера второй лиги Турции? Прямо скажем, вряд ли.

    Ставка: победа «Галатасарая» с форой -1,5 за 2,05.

    Общий коэффициент – 5,40.

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  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победит ли «Реал» на «Бутарке»?
  • 5,40
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