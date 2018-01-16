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    Прогнозы и ставки на футбол 16 января

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    Футболисты «Бордо»
    Футболисты «Бордо»
    girondins-de-bordeaux.net

    «Бордо» — «Кан»

    Футбол. Чемпионат Франции. 21-й тур

    Подопечные Жослена Гурвеннека в прошлом туре смогли прервать серию из шести поражений подряд. В начале месяце «Бордо» проиграл в Кубке Франции команде четвертого дивизиона. «Гранвилле» на своем поле в дополнительное время дожал старших по-классу (2:1). «Жирондинцы» в этом поединке умудрились заработать три красных карточки.

    Первый матч после перерыва принес клубу из Бордо викторию. На выезде смогли одолеть «Труа» (1:0), единственный гол на счету Гаэтана Лаборде, который является воспитанником клуба.

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    «Кан» расположился на 12-й строке в Лиги 1 и на один пункт опережает своего предстоящего оппонента. В отличии от своего соперника «красно-синее» смогли пройти дальше в Кубке Франции. В 1/32 победили СК «Азебрук», который играет в четвертом дивизионе.

    20-й тур чемпионата Франции принес команде Патриса Гаранда «баранку» в домашнем поединке с «Лиллем» (0:1). Единственный мяч пропустили под занавес первого тайма. К тому же команды заработали в этой встречи по удалению.

    Результативной встречи от соседей по турнирке ждать не приходится, но голами они должны обменяться.

    Ставка: обе забьют:да за 2,01.

    «Марсель» — «Страсбург»

    Футбол. Чемпионат Франции. 21-й тур

    «Южане» с 41-м баллом расположились на четвертой строчке турнирной таблицы. От зоны Лиги Чемпионов их отделяет всего одно очко.

    Новый год принес «провансальцам» две победы. В этих поединках «Марсель» смог сохранить свои ворота «на замке». Что правда в Кубке Франции победу они смогли добыть только в дополнительное время. Матч против второлигового «Валансьена» закончился со счетом 1:0.

    В последнем поединке чемпионата «бело-голубые» смогли разгромить «Ренн» (3:0) в его логове, забив два мяча еще до перерыва.

    «Страсбург» прошел в следующий раунд кубка, сумев дожать «Дижон» (3:2) только в овертайме. Зато игра чемпионата закончилась домашним поражением. «Расинг» проиграл «Генгаму» (0:2), пропустив оба гола уже в дебюте встречи.

    На данный момент подопечные Лорея занимают 11-е место, сумев положить в свою копилку 24-и очка. Поединок первого круга закончился со счетом 3:3. «Марсель» смог отыграться только на 88-й минуте.

    «Провансальцы» ведут борьбу за попадание в топ-3, поэтому должны положить в свою копилку три очка.

    Ставка: победа «Марселя» с форой (-1) за 1,44.

    «Монако» — «Ницца»

    Футбол. Чемпионат Франции. 21-й тур

    Монегаски в январе провели уже три поединка. Начали год с победы в Кубке Франции над низшелиговым «Изёром» (5:2). Затем одолели своего предстоящего соперника в 1/4 финала Кубка французской Лиги. Встреча принесла «Монако» победу со счетом 2:1 на поле соперника.

    Возобновили игры чемпионата подопечные Леонарду Жардима поединком с «Монпелье» (0:0). «Красно-белые» сейчас вторые в Лиги 1. Команда имеет 42 балла и отстает от первого места на 11-ть очков.

    «Орлята» после 20-ти поединков в чемпионате идут на шестом месте с 30-ю баллами. «Ницца» проиграла оба матча кубка. В Кубке Франции уступили «Тулузе» (0:1), а в Кубке французской Лиги проиграли «Монако» (1:2).

    Зато встреча чемпионата принесла команде три очка. Смогли одолеть на своем поле «Амьен» со счетом 1:0.

    5,12Экспресс

    Поединок первого круга принес неожиданный результат. «Ницца» разгромила «Монако» (4:0).

    Монегаски ведут борьбу за призовые места и к тому жаждут реванша. «Красно-белые» обязаны одержать победу в предстоящем поединке.

    Ставка: победа «Монако» за 1,77.

    Общий коэффициент – 5,12.

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