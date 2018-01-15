Прогнозы и ставки на футбол 15 января

«Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур

После поражение от «Бристоль Сити» (1:2) в кубке английской лиги, команда Моуринью три игры свела вничью и два поединка выиграла. Упустили победу в матче с «Лестер Сити» (2:2), пропустив в самом конце встречи. Отыгрались на 90-й минуте в поединке с «Бернли» (2:2) и не смогли забить «Саутгемптону» (0:0) на «Олд Траффорд».

Затем одержали две победы. В игре чемпионата одолели «Эвертон» (2:0) в гостях и в Кубке Англии переиграли «Дерби Каунти» (2:0) на своем поле.

«Красные дьяволы» после 22-х поединков в чемпионате Англии с 47-ю очками занимают второе место. Если «Манчестер Юнайтед» сегодня победит, то сократит отставание от «МанСити» до 12-и баллов.

«Сток Сити» на данный момент занимает 18-е место. В 22-х матчах «гончары» смогли добыть только 20-ть баллов.

В январе команда провела два поединка и оба проиграла. 1 январе в рамках 22-го тура чемпионата Англии «Сток» на своем поле уступил «Ньюкаслу» со счетом (0:1). Кубок Англии принес «гончарам» полное фиаско. Они умудрились проиграть команде с Лиги 2 — «Ковентри Сити» (1:2).

После вчерашней победы «Ливерпуля» над «Сити» (4:3) у их преследователей появился не большой шанс на первое место. Эта встреча должна закончится победой «красных дьяволов».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1,33.

«Бетис» — «Леганес»

Футбол. Чемпионат Испании. 19-й тур

В предстоящем поединке встретятся соседи по-турнирной таблицы. Обе команды имеют по 24-и балла и делят 12-13 строчку турнирной таблицы.

«Бело-зеленые» из трех последних матчей смогли одержать победы в двух из них. Победили «Малагу» (2:0) на выезде, но затем уступили на родной арене «Атлетику» Бильбао (0:2).

Начало этого года принес «Бетису» викторию в севильском дерби. «Бетикос» нанес поражение «Севильи» со счетом 5:3 в их логове.

Этот матч пропустит лучший бомбардир «Бетиса» Антонио Санабриа (7 мячей в этом сезоне).

«Огурцы» в январе провели уже три поединка. В 1/8 финала Кубка Короля «Леганес» смог убрать со своего пути крепкий «Вильярреал» за счет выездного гола (1:0 1:2).

Поединок Примеры принес «Леганесу» победу в домашней игре против «Реал Сосьедада». Судьбу встречи решил гол лучшего бомбардира «огурцов» Габриэля (четыре мяча в этом чемпионате).

Команды приблизительно равные по-классу и будет не удивительно если встреча не выявит победителя.

Ставка: ничья за 3,35.

«Эшторил» — «Порто»

Футбол. Чемпионат Португалии. 18-й тур

«Канарейки» после 17-ти поединков чемпионата Португалии занимают последнее место. Команда Кармона в этих играх смогла добыть только 12-ть баллов.

«Эшторил» в последних двух встречах смог заработать один балл. В начале января эшторильцы сыграли вничью с «Виторией» Сетубал (2:2). Следующий тур принес домашнее поражение в матче против «Фейренсе» (0:2).

«Сине-белые» в случае победу в данном поединке поднимутся на первое место. «Порто» сейчас имеет серию из четырех побед подряд в чемпионате.

5,48Экспресс

В новом году «Порто» победил «Фейренсе» (2:1) на выезде и дома переиграл «Витория Гимарайнш» (4:2). Из восьми выездных поединков в этом сезоне «драконы» победили в шести.

Ставка: победа «Порто» за 1,23.

Общий коэффициент – 5,48.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook