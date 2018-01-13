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    Экспресс дня. Выиграет ли «Атлетико» у неуступчивого «Эйбара»?

    Прогнозы и ставки на футбол 13 января

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    Футболисты «Атлетико»
    Футболисты «Атлетико»
    theScore.com

    «Лейпциг» — «Шальке»

    Футбол. Чемпионат Германии. 18-й тур

    Очень интересный матч пройдет на арене «Ред Булл», где местный «Лейпциг» примет «Шальке», с которым борется за призовые места.

    На данный момент «быки» идут пятыми, имея на своем счету 28 очков после 17 сыгранных туров. Примечательно, что большинство своих очков они набрали у себя дома. Впрочем, перед уходом на зимний перерыв подопечные Ральфа Хазенхюттля умудрились сыграть вничью с «Майнцем» (2:2) и проиграть «Герте» (2:3).

    Что касается команды из Гельзенкирхена, то она идет второй, набрав 30 очков в своих 17 сыгранных матчах.

    «Шальке» тоже можно назвать домашней командой, но тут важно оговориться, что в нынешнем сезоне команда Доменико Тедеско проигрывает очень редко. Если быть точнее, то в последний раз она уступила еще 23 сентября.

    Учитывая отличную беспроигрышную серию гостей, мы бы поставили на то, что они как минимум не проиграют.

    Ставка: «Шальке» не проиграет за 1,69.

    «Тоттенхэм» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур

    Лондонский «Тоттенхэм», продолжающий борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, на своем поле сыграет с «Эвертоном».

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    Реал — Вильярреал1,75 Рейнджерс — Айлендерс2,03 Эйбар — Атлетико2,00 Чикаго — Виннипег2,07 РБ Лейпциг — Шальке1,73 Тоттенхэм — Эвертон1,80 Челси — Лестер1,87 Ньюкасл — Суонси1,63 Алавес — Севилья4,50 Эспаньол — Атлетик1,44 Реал Сосьедад — Барселона2,60 Лион — Анжер4,20 Монреаль — Бостон1,94 Даллас — Колорадо2,09 Нант — ПСЖ2,05 Боруссия Дортмунд — Вольфсбург1,98 Ливерпуль — Манчестер Сити1,74 Борнмут — Арсенал2,56 Манчестер Юнайтед — Сток Сити1,79 Все прогнозы на спорт

    Пока «шпоры» идут пятыми в турнирной таблице, что практически не дает им права на ошибку, ведь таким подарком конкуренты уж точно воспользуются.

    В целом лондонцы хорошо играют у себя дома, но и потери очков случаются, как, например, в предыдущем туре в игре с «Вест Хэмом» (1:1).

    Если говорить об «Эвертоне», то эта команда успешно пережила смену тренера. С приходом Сэма Эллардайса игра команды улучшилась, поэтому в турнирной таблице она занимает высокое девятое место.

    Да, в двух предыдущих турах «ириски» проиграли «Борнмуту» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:2), но ведь перед этим были качественные игры с тем же «Челси» (0:0) и «Ливерпулем» (1:1).

    Конечно, мы признаем «Тоттенхэм» фаворитом, но высока вероятность того, что три очка дадутся ему непросто.

    Ставка: победа «Эвертона» с форой +2 за 1,57.

    «Эйбар» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании. 19-й тур

    Мадридский «Атлетико» — главный конкурент «Барселоны» за чемпионский титул. На данный момент «матрасники» отстают от «сине-гранатовых» на девять очков. Разрыв большой, но сейчас самое главное не допустить его увеличения и надеяться на осечки со стороны каталонцев.

    Сегодня подопечных Диего Симеоне ждет крайне непростой выезд в гости к «Эйбару», который набрал просто невиданную форму.

    Команда Хосе Луиса Мендилибара в семи последних матчах одержала шесть побед и один раз сыграла вничью. При этом повержена была даже «Валенсия» (2:1).

    5,43Экспресс

    Однако нужно признать, что тому же «Реалу» (0:3) и «Барселоне» (1:6) футболисты «Эйбара» все же успели проиграть, так что уж слишком переоценивать их достижение не стоит.

    Конечно, «Эйбар» заслуживает лестных отзывов, но побороться с «Атлетико» на равных ему будет чрезвычайно сложно. Нам кажется, что «матрасники» не покинут «Мунисипаль де Ипуруа» без трех очков.

    Ставка: победа «Атлетико» за 2,05.

    Общий коэффициент – 5,43.

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  • Экспресс дня. Выиграет ли «Атлетико» у неуступчивого «Эйбара»?
  • 5,43
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