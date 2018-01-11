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    Экспресс дня. Разозлилась ли «Барселона» на «Сельту»?

    Прогноз и ставки на футбол 11 января

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    «Сельта» — «Барселона»
    «Сельта» — «Барселона»
    as.com

    «Севилья» — «Кадис»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

    В первом матче 1/8 финала «Севилья» в гостях обыграла «Кадис» со счетом 2:0 благодаря голам Нолито и Хесуса Наваса. Все могло сложиться хуже, если бы хавбек хозяев Сальва Санчес забил свой пенальти в концовке игры.

    На своем поле андалузской команде будет достаточно просто удержать добытое в гостях преимущество, но нам кажется, что они постараются сыграть максимально продуктивно.

    Дело в том, что «Севилье» нужно реабилитироваться за недавнее поражение в дерби от «Бетиса» (3:5). Это был дебютный матч для Винченцо Монтеллы на «Рамон Санчес Писхуан», а провалить две игры на домашней арене он просто не имеет права.

    Ожидаем результативной игры не только от «Севильи», но и от «Кадиса», которому терять уже нечего, поэтому он будет рисковать и, возможно, все-таки распечатает ворота андалузцев.

    Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1,72.

    «Леванте» — «Эспаньол»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

    Футболисты «Леванте» преподнесли сюрприз, когда в первом матче 1/8 финала на выезде переиграли «Эспаньол» со счетом 2:1.

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    В Примере «лягушки» выглядят очень слабо, находясь вблизи зоны вылета, поэтому их каталонский триумф стал неожиданностью.

    Теперь же именно «Леванте» является фаворитом пары, тем более что «Эспаньол» крайне слабо играет в гостях в этом сезоне.

    Интересно, что «Эспаньол» не побеждал в гостях у «Леванте» с 2003 года! За это время команды провели девять встреч, в пяти из которых хозяева были сильнее, а в четырех была зафиксирована ничья.

    Что-то нам подсказывает, что и в этот раз хозяева как минимум не проиграют и выйдут в четвертьфинал Кубка Испании.

    Ставка: победа «Леванте» с форой 0 за 2,00.

    «Барселона» — «Сельта»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

    На прошлой неделе «Барселона» сделала «Сельте» подарок в виде ничьей со счетом 1:1. Играя полурезервным составом, каталонцы выглядели слабо, поэтому вполне заслуженно остались без победы.

    Однако в этот раз все должно пройти по иному сценарию. «Сине-гранатовые» успели сильно разозлиться на галисийцев, с которыми они сыграли вничью не только в Кубке, но и в чемпионате. Именно поэтому Эрнесто Вальверде должен выставить на встречу боевой состав.

    5,33Экспресс

    Судя по играм Примеры, «Барселона» находится в хорошей форме, чего не скажешь о «Сельте», которая в гостях регулярно проигрывает, да еще и много пропускает, в том числе от таких команд, как «Малага».

    Фору, как нам кажется, лучше не брать, а вот поставить на голы «Барселоны» можно. Считаем, их будет не меньше трех.

    Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1,55.

    Общий коэффициент – 5,33.

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  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разозлилась ли «Барселона» на «Сельту»?
  • 5,33
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