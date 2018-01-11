Прогноз и ставки на футбол 11 января

«Севилья» — «Кадис»

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

В первом матче 1/8 финала «Севилья» в гостях обыграла «Кадис» со счетом 2:0 благодаря голам Нолито и Хесуса Наваса. Все могло сложиться хуже, если бы хавбек хозяев Сальва Санчес забил свой пенальти в концовке игры.

На своем поле андалузской команде будет достаточно просто удержать добытое в гостях преимущество, но нам кажется, что они постараются сыграть максимально продуктивно.

Дело в том, что «Севилье» нужно реабилитироваться за недавнее поражение в дерби от «Бетиса» (3:5). Это был дебютный матч для Винченцо Монтеллы на «Рамон Санчес Писхуан», а провалить две игры на домашней арене он просто не имеет права.

Ожидаем результативной игры не только от «Севильи», но и от «Кадиса», которому терять уже нечего, поэтому он будет рисковать и, возможно, все-таки распечатает ворота андалузцев.

Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1,72.

«Леванте» — «Эспаньол»

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

Футболисты «Леванте» преподнесли сюрприз, когда в первом матче 1/8 финала на выезде переиграли «Эспаньол» со счетом 2:1.

В Примере «лягушки» выглядят очень слабо, находясь вблизи зоны вылета, поэтому их каталонский триумф стал неожиданностью.

Теперь же именно «Леванте» является фаворитом пары, тем более что «Эспаньол» крайне слабо играет в гостях в этом сезоне.

Интересно, что «Эспаньол» не побеждал в гостях у «Леванте» с 2003 года! За это время команды провели девять встреч, в пяти из которых хозяева были сильнее, а в четырех была зафиксирована ничья.

Что-то нам подсказывает, что и в этот раз хозяева как минимум не проиграют и выйдут в четвертьфинал Кубка Испании.

Ставка: победа «Леванте» с форой 0 за 2,00.

«Барселона» — «Сельта»

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

На прошлой неделе «Барселона» сделала «Сельте» подарок в виде ничьей со счетом 1:1. Играя полурезервным составом, каталонцы выглядели слабо, поэтому вполне заслуженно остались без победы.

Однако в этот раз все должно пройти по иному сценарию. «Сине-гранатовые» успели сильно разозлиться на галисийцев, с которыми они сыграли вничью не только в Кубке, но и в чемпионате. Именно поэтому Эрнесто Вальверде должен выставить на встречу боевой состав.

5,33Экспресс

Судя по играм Примеры, «Барселона» находится в хорошей форме, чего не скажешь о «Сельте», которая в гостях регулярно проигрывает, да еще и много пропускает, в том числе от таких команд, как «Малага».

Фору, как нам кажется, лучше не брать, а вот поставить на голы «Барселоны» можно. Считаем, их будет не меньше трех.

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1,55.

Общий коэффициент – 5,33.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook