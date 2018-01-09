Прогнозы и ставки на футбол 9 января

«Манчестер Сити» — «Бристоль Сити»

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч

6 января «Манчестер Сити» катком проехал по «Бернли» (4:1) в третьим раунде Кубка Англии, хотя начиналось все для «горожан» не лучшим образом. Полурезервный состав лидера АПЛ со знакомым нам Алексом Зинченко бодро начал встречу и осадил штрафную соперника, но на перерыв ушел, уступая в счете — Джон Стоунз не попал по мячу, пытаясь разрядить ситуацию, что позволило Эшли Барнсу выскочить на ворота Клаудио Браво и точно пробить мимо вратаря.

Впрочем, во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы легко «переехали» соперника, отметившись в воротах Ника Поупа четырежды. Серхио Агуэро записал на свой счет дубль (оба ассиста на счету Илкая Гюндогана, при этом второй — пяткой), затем по мячу еще забили Лерой Сане и вышедший на замену Бернарду Силва.

Думается, нечто схожее мы увидим и в противостоянии «луны» с представляющим Чемпионшип «Бристоль Сити», который проиграл три предыдущих матча с общим счетом 1:10, в том числе 0:3 «Уотфорду» в Кубке.

Ставка: победа «Манчестер Сити» в тайме и матче за 1,44.

«Валенсия» — «Лас-Пальмас»

Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

После 1:1 на поле «Лас-Пальмаса» «Валенсия» не без проблем обыграла «Жирону» (2:1) и не отпустила «Атлетико» в отрыв, заодно увеличив преимущество над «Реалом». «Мышкам» требовалось побеждать, но первыми забили каталонцы — Мохика выполнил навес с левого фланга, а Порту первым касанием головой отправил мяч аккурат в дальний угол. Хозяева отыгрались еще до перерыва (Гедеш раскачал оппонента на левом фланге, сделал прострел в штрафную, и мяч от ноги Рамальо влетел в сетку ворот), а на старте второй 45-минутки вышли вперед — Хосе Гайя ворвался в штрафную и был сбит с ног защитником, а приговор реализовал Дани Парехо. «Валенсия» тут же могла доводить дело до конца, забив третий гол, однако Санти Мина не реализовал два отличных момента. Впрочем, свои три очка «мышки» заработали.

«Лас-Пальмас», в свою очередь, вновь разочаровал, проиграв дома «Эйбару» (1:2) и продлив свою серию без побед до пяти встреч. островитяне 73 минуты вели в счете, но умудрились проиграть и остались на последней строке в турнирной таблице.

2,96Экспресс

Команде Пако Хемеса сейчас не до Кубка — нужно исправлять ситуацию в чемпионате.

Ставим на победу хозяев.

Ставка: победа «Валенсии» за 1,46.

«Атлетико» — «Льейда»

Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

В этом противостоянии все было ясно еще после первого поединка — «матрасники» отгрузили в ворота соперника четыре безответных мяча, а самым знаковым событием встречи стал выход на поле Диего Косты. Звездный нападающий получил первое игровое время после возвращения из «Челси» и сразу же забил гол, откликнувшись на прострел Хуанфрана.

Коста забил и в следующем матче — с «Хетафе» (2:0) в чемпионате. Правда, на этот раз нападающий не ограничился голом и еще заработал удаление за традиционный удар соперника локтем и слишком бурное празднование с фанатами.

Считаем, что Диего Симеоне проведет ротацию, но даже ближайший резерв «рохибланкос» обязан громить середняка Сегунды Б.

Ставка: победа «Атлетико» в тайме и матче за 1,41.

Общий коэффициент – 2,96.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook