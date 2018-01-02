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    Экспресс дня. Гвардиола отыграется на «шершнях»

    Прогнозы и ставки на футбол 2 января

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    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
    skysports.com
    Валлийский успех Почеттино и домашний — Гвардиолы.

    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»

    Чемпионат Англии. 22-й тур

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    Манчестер Сити — Уотфорд1,70 Суонси — Тоттенхэм1,84 Арсенал — Челси1,86 Филадельфия — Питтсбург2,04 Даллас — Коламбус1,97 ЦСКА – Йокерит Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 3 января1,77 США – Россия1,725 Сельта — Барселона2,05 Рейнджерс — Чикаго4,04 Прервет ли Торпедо серию неудач в игре с Ак Барсом?2,50 Фиорентина — Интер2,00 Тоттенхэм — Вест Хэм2,28 Прогноз на победителя чемпионата Италии по футболу сезона 2017/182,05 Все прогнозы на спорт

    «Кристал Пэлас» удивил общественность и собственных болельщиков еще в последний день 2017-го, абсолютно по делу отобрав очки у машины Хосепа Гвардиолы. «Орлы», несмотря на территориальное преимущество «Манчестер Сити», в атаке смотрелись даже предпочтительнее и несколько раз едва не ужалили Эдерсона еще в первой половине — несколько убойных моментов упустили Кристиан Бентеке и Андрос Таунсенд. В концовке второго тайма хозяева могли вырвать победу, но Лука Миливойевич не сумел переиграть Эдерсона с «точки».

    Впрочем, Рой Ходжсон может быть доволен — его команда действительно понравилась. Единственный, но очень большой минус — потеря из-за травмы капитана Скотта Данна.

    Впрочем, нынешний «Саутгемптон» лондонцы должны обыгрывать и без своего лидера. Во-первых, «святые» не побеждают уже восемь туров. Во-вторых, на «Сент-Мэрис» команда Маурисио Почеттино выиграла лишь три матча из 11.

    Ставка: победа «Кристал Пэлас» или ничья за 1,87.

    «Суонси» — «Тоттенхэм»

    Чемпионат Англии. 22-й тур

    Худшая команда Премьер-лиги (20-е место и 16 очков) с худшей атакой чемпионата (всего 13 забитых) на своем поле примет «Тоттенхэм», который 31 декабря не играл (встречу с «Вест Хэмом» перенесли на 4 января) и, в отличие от соперника, может дышать полной грудью.

    С небольшой оговоркой — «шпоры» рискуют остаться без Гарри Кейна, который подхватил простуду и может пропустить игру в Уэльсе.

    5,63Экспресс

    Правда, нынешний «Суонси», который недавно пропустил пять мячей от «Ливерпуля», а до этого три от «Эвертона» и четыре от «МанСити», «шпоры» обязаны побеждать и без своего лучшего бомбардира — разные весовые категории, знаете ли.

    Да и статистика встреч «лебедей» на «Либерти» (две победы в 10 матчах) не сулит лондонцам серьезных проблем.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой -1,5 за 1,98.

    «Манчестер Сити» — «Уотфорд»

    Чемпионат Англии. 22-й тур

    В этой паре все донельзя просто. Да, «МанСити» остался без Габриэла Жезуса и Кевина Де Брейне, да, играть через день — непросто, да, есть вопросы по мотивации. Но! У «Уотфорда» кадровых проблем не просто не меньше, а в разы больше. В лазарете «шершней» прямо сейчас пребывают девять игроков. Девять! Дини, Кабуль и Чалоба — «здесь все».

    Так что ждать чуда от команды Марку Силвы точно не стоит. В минувшем туре «Уотфорд» умудрился проиграть проблемному «Суонси» (1:2), ведя к 86-й минуте 1:0. Это поражение стало для команды шестым в восьми турах. Согласитесь, многовато.

    Ставим на уверенную победу фаворита.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2,5 за 1,52.

    Общий коэффициент – 5,63.

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    Экспресс дня. Новогодний футболПрогнозы и ставки на футбол 1 января
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  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гвардиола отыграется на «шершнях»
  • 5,63
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