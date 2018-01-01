Прогнозы и ставки на футбол 1 января

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
    skysports.com
    Победы «Ливерпуля», «Лестера» и «Манчестер Юнайтед».

    «Бернли» — «Ливерпуль»

    Чемпионат Англии. 22-й тур

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    Три очка и волевую победу над «Лестером» (2:1) «Ливерпулю» принес египетский Дед Мороз Мохамед Салах. «Красных» ошарашили уже на 3-й минуте, и, чтобы найти достойный ответ, хозяевам понадобилось больше 40 минут. На старте второй половины Салах освободился от опеки Фухса и Амарти и протолкнул мяч мимо Шмейхеля, а ближе к концовке получил пас из глубины поля, ушел от Магуайра и расправился с голкипером.

    С таким парнем можно и в разведку, да вот беда — Мо получил травму и, вполне возможно, против «Бернли» не сыграет.

    Впрочем, с сегодняшним «Бернли», который удивлял всех в первой половине сезона, но угодил в «яму» в декабре, команда Юргена Клоппа должна разбираться и без Салаха. Благо, Коутиньо и Фирмино сейчас также «в огне», а Мане с каждым матчем действует все лучше.

    Но, поскольку оборона «красных» по-прежнему не внушает никакого страха своим соперникам, рискнем поставить на...

    Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2,5 за 2,30.

    «Лестер» — «Хаддерсфилд»

    Чемпионат Англии. 22-й тур

    «Лестер» после серии из четырех побед в ноябре угодил в яму — «лисы» потерпели четыре поражения и расписали одну мировую. Правда, нелогичным и странным было только домашнее поражение от «Кристал Пэлас» (0:3). В остальных случаях подопечные Клода Пюэля либо играли в гостях, либо им противостояли гранды из Манчестера и Ливерпуля. Кстати, в поединке с «красными дьяволами» «Лестер», играя в меньшинстве, смог уйти от поражения на 94-й минуте матча.

    15,82Экспресс

    Что касается «Хаддерсфилда», то в гостях команду прилично лихорадит. Из последних 10 выездных поединков «терьеры» победили лишь в одном (при шести поражениях). Причем больше «Хаддерсфилда» на выезде в АПЛ пропустили только две команды.

    Уверены в победе «Лестера» и ставим на...

    Ставка: победа «Лестера» с форой -1 за 2,15.

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

    Чемпионат Англии. 22-й тур

    Конец 2017-го получился для «Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуринью не самым радостным — «дьяволы» потеряли очки в четвертый раз кряду и лишились двух своих бомбардиров. Златан Ибрагимович выбыл из строя на месяц, а Ромелу Лукаку — минимум на неделю.

    Очевидно, что на «Гудисон Парк» «дьяволы» приедут с огромным желанием реабилитироваться за последние неудачи. Не менее очевидно и то, что в Ливерпуле именно команда Моуринью будет фаворитом. Почему? У «Эвертона» Сэма Эллардайса проблем не меньше, чем у его именитого коллеги — тут и не самая лучшая реализация, о чем много раз говорил наставник «ирисок», и далеко не самая уверенная игра в обороне, и переполненный лазарет.

    Плюс ко всему, совсем скоро «Эвертону» предстоит дерби с «Ливерпулем» в Кубке, о важности которого не стоит и заикаться.

    Словом, сеу Жозе представляется отличный шанс пополнить багаж тремя очками.

    Ставка: победа «МЮ» и ТБ 2,5 за 3,20.

    Общий коэффициент – 15,82.

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    Экспресс дня. 20-я победа «Манчестер Сити»Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол 31 декабря
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