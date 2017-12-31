Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол 31 декабря

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»

Чемпионат Англии. 21-й тур

«Манчестер Сити» перед поездкой в Лондон визуально легко (несмотря на итоговые 1:0) победил на поле «Ньюкасла». «Сороки» попытались остановить атакующую машину Хосепа Гвардиолы, избрав ультраоборонительную тактику, но не преуспели. «Горожане» могли забивать больше, и не заслуга Рафаэля Бенитеса, что один лишь Агуэро в первые полчаса дважды пробил в штангу. За весь матч Сити нанес 21 удар по воротам, так что ставить автобус против Ман Сити, да еще и перед своими болельщиками – весьма сомнительная затея.

«Кристал Пэлас» в четверг прервал свою восьмиматчевую беспроигрышную серию, уступив «Арсеналу» (2:3) в знаковом для Арсена Венгера 810-м поединке в АПЛ.

Думается, в предстоящем матче у подопечных Роя Ходжсона шансов не больше — «горожане» в последние годы регулярно устраивают «орлам» т.н. «обгазоны». Чего стоят только два раза по 5:0 (во втором круге прошлого чемпионата и в первом — нынешнего) и 3:0 в Кубке.

«Сити» обязательно сделает своим болельщикам новогодний подарок в виде 20-й победы.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 1,75.

«Вест Бромвич» — «Арсенал»

Чемпионат Англии. 21-й тур

«Арсенал» в прошлом туре разобрался с «Кристал Пэлас» (3:2). Героями встречи на «Селхерст Парк» стали Алексис Санчес, чьи два отлично реализованных момента стали 79-м и 80-м точным ударом в составе клуба в 163 матчах, и набирающий форму Джек Уилшир. Англичанин сделал весомую заявку на новый контракт, продемонстрировав лучшие и самые креативные качества — лучше него никто не отдавал передачи, только Алексис Санчес сделал больше обводок, а фолов на Джеке было сразу семь, что является рекордном нынешнего сезона АПЛ.

Словом, Арсен Венгер может быть доволен. Нет, не место в таблице, а игрой. Если «канониры» продолжат в том же духе, то проблем с завоеванием очередных трех очков у команды не будет.

4,55Экспресс

Благо, в соперниках «Вест Бромвич», который не побеждает с 19 августа (только вдумайтесь в это). Да и можно ли рассчитывать на победу, когда Саломон Рондон и Крейг Доусон не забивают с 6 метров? Вряд ли.

В прошлом туре Венгер реабилитировался за апрельское поражение от «Пэлас». На очереди — то же, но с «ВБА» (Санчес и Ко проигрывают на «Хоторнс» уже два сезона кряду).

Ставка: победа «Арсенала» за 1,70.

«Хьюстон» — «Лейкерс»

НБА. Регулярный чемпионат

В Хьюстоне во второй раз за последние две недели встретятся вторая и предпоследняя команды Западной конференции, на данный момент имеющие пятиматчевые серии поражений.

Любопытно, что полоса неудач «ракет» стартовала как раз с домашней дуэли с «озерными» — хозяева провалили первую четверть и не сумели переломить ход встречи, несмотря на 51 очко Джеймса Хардена.

Очевидно, что парни в красном постараются взять реванш и заодно реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Не менее очевидно и то, что текущая серия неудач «Рокетс» является стечением обстоятельств, а не реальным кризисом.

Если подопечным Майка Д’Антони удастся оперативно находить возможности для бросков и провоцировать оппонентов на быстрые атаки, то все карты в руках будут у хозяев.

Ставка: победа «Хьюстона» с форой -11,5 за 1,53.

Общий коэффициент – 4,55.

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