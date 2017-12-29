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    Экспресс дня. Сарри останется на вершине

    Прогнозы и ставки на футбол 29 декабря

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    Марек Гамшик
    Марек Гамшик
    tuttosport.com
    Вояж «Наполи» на «Эцио Шида», битвы в Кардиффе и Южном Бермонде.

    «Кротоне» — «Наполи»

    Чемпионат Италии. 19-й тур

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    Канада – США2,13 Автомобилист — Динамо Москва1,99 Россия – Беларусь1,76 Бостон — Хьюстон1,81 Тампа-Бэй — Монреаль2,00 Кротоне — Наполи3,45 Колорадо — Торонто2,32 Детройт — Рейнджерс1,83 Уотфорд — Суонси2,60 Интер — Лацио2,37 Фиорентина — Милан1,71 Верона — Ювентус1,79 Манчестер Юнайтед — Саутгемптон2,18 Хаддерсфилд — Бернли1,90 Ливерпуль — Лестер2,26 Челси — Сток Сити1,74 Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион1,65 Тоттенхэм — Вест Хэм2,28 Манчестер Сити — Уотфорд1,70 Суонси — Тоттенхэм1,84 Эвертон — Манчестер Юнайтед2,00 Бернли — Ливерпуль1,91 Брайтон — Борнмут2,17 Вест Бромвич — Арсенал2,45 Прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу сезона 2017/181,05 Все прогнозы на спорт

    Лидер Серии А в прошлом туре не без проблем обыграл терпящую бедствие «Сампдорию» (3:2): гости дважды выходили вперед, но «адзурри» отыгрались, а в конце тайма повели в счете. За «Наполи» забивали Аллан, Лоренцо Инсинье и Марек Гамшик, который со 116 мячами стал лучшим бомбардиром в истории клуба и обошел легендарного Диего Марадону. Ближе к концовке ситуацию усложнило удаление Мариу Руи, однако команда Маурицио Сарри сумела удержать победный счет.

    Следующая задача — победить еще один проблемный клуб, который проиграл шесть из семи предыдущих матчей во всех турнирах. Дела у «Кротоне» действительно плохи, что в 18-м туре продемонстрировал «Лацио», отгрузив «акулам» четыре безответных мяча.

    Очевидно, что даже на «Эцио Шида» у 18-й команды таблицы практически нет шансов против одного из претендентов на скудетто. Ставим на уверенную победу гостей.

    Ставка: победа «Наполи» с форой -1,5 за 1,75.

    «Кардифф Сити» — «Престон Норт Энд»

    Чемпионшип. 25-й тур

    Один из претендентов на повышение в классе «Кардифф Сити» несколько притормозил, потерпев два поражения с 23 декабря — «птицы» уступили аутсайдеру «Болтону» (0:2) и «Фулхэму» (2:4) и откатились на третью строку турнирной таблицы, пропустив вперед «Бристоль Сити».

    Безусловно, подопечные Нила Уорнока постараются прервать череду неудач уже сегодня, однако сделать это будет не так уж просто — в Уэльс едет «Престон», который не знает горечи поражений восемь туров.

    6,66Экспресс

    Последние два визита в Кардифф завершились для «Престона» поражениями (0:2 и 1:2), но, уверены, в этот раз хозяевам точно не будет легко. Одна из лучших оборон чемпионата (речь о «неуязвимых» — «минус» 23 гола) вряд ли позволит разгуляться валлийцам, а Алекс Нил увезет домой минимум один пункт.

    Ставка: победа «Престона» или ничья за 1,77.

    «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс»

    Чемпионшип. 25-й тур

    «Миллуолл» Нила Харриса, который очень редко теряет очки на родном «Ден», примет одну из худших гостевых команд этого сезона.

    В активе «Куинз Парк Рейнджерс» Иана Холлоуэя всего одна победа вдали от дома в 12 матчах при шести поражениях. Естественно, с такой статистикой рассчитывать на позитив на юго-востоке британской столицы весьма проблематично.

    Где в прошлом туре, например, оступился сам «Вулверхэмптон» (2:2) — единоличный лидер таблицы, опережающий ближайшего преследователя на 8 очков. Ранее там же были биты другие претенденты на зону плей-офф — «Шеффилд Юнайтед» и «Мидлсбро» (3:1 и 2:1).

    Словом, шансов у «обручей» мало. Не сегодня.

    Ставка: победа «Миллуолла» за 2,15.

    Общий коэффициент – 6,66.

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  • Экспресс дня. Сарри останется на вершине
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