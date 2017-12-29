Прогнозы и ставки на футбол 29 декабря

«Кротоне» — «Наполи»

Чемпионат Италии. 19-й тур

Лидер Серии А в прошлом туре не без проблем обыграл терпящую бедствие «Сампдорию» (3:2): гости дважды выходили вперед, но «адзурри» отыгрались, а в конце тайма повели в счете. За «Наполи» забивали Аллан, Лоренцо Инсинье и Марек Гамшик, который со 116 мячами стал лучшим бомбардиром в истории клуба и обошел легендарного Диего Марадону. Ближе к концовке ситуацию усложнило удаление Мариу Руи, однако команда Маурицио Сарри сумела удержать победный счет.

Следующая задача — победить еще один проблемный клуб, который проиграл шесть из семи предыдущих матчей во всех турнирах. Дела у «Кротоне» действительно плохи, что в 18-м туре продемонстрировал «Лацио», отгрузив «акулам» четыре безответных мяча.

Очевидно, что даже на «Эцио Шида» у 18-й команды таблицы практически нет шансов против одного из претендентов на скудетто. Ставим на уверенную победу гостей.

Ставка: победа «Наполи» с форой -1,5 за 1,75.

«Кардифф Сити» — «Престон Норт Энд»

Чемпионшип. 25-й тур

Один из претендентов на повышение в классе «Кардифф Сити» несколько притормозил, потерпев два поражения с 23 декабря — «птицы» уступили аутсайдеру «Болтону» (0:2) и «Фулхэму» (2:4) и откатились на третью строку турнирной таблицы, пропустив вперед «Бристоль Сити».

Безусловно, подопечные Нила Уорнока постараются прервать череду неудач уже сегодня, однако сделать это будет не так уж просто — в Уэльс едет «Престон», который не знает горечи поражений восемь туров.

6,66Экспресс

Последние два визита в Кардифф завершились для «Престона» поражениями (0:2 и 1:2), но, уверены, в этот раз хозяевам точно не будет легко. Одна из лучших оборон чемпионата (речь о «неуязвимых» — «минус» 23 гола) вряд ли позволит разгуляться валлийцам, а Алекс Нил увезет домой минимум один пункт.

Ставка: победа «Престона» или ничья за 1,77.

«Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс»

Чемпионшип. 25-й тур

«Миллуолл» Нила Харриса, который очень редко теряет очки на родном «Ден», примет одну из худших гостевых команд этого сезона.

В активе «Куинз Парк Рейнджерс» Иана Холлоуэя всего одна победа вдали от дома в 12 матчах при шести поражениях. Естественно, с такой статистикой рассчитывать на позитив на юго-востоке британской столицы весьма проблематично.

Где в прошлом туре, например, оступился сам «Вулверхэмптон» (2:2) — единоличный лидер таблицы, опережающий ближайшего преследователя на 8 очков. Ранее там же были биты другие претенденты на зону плей-офф — «Шеффилд Юнайтед» и «Мидлсбро» (3:1 и 2:1).

Словом, шансов у «обручей» мало. Не сегодня.

Ставка: победа «Миллуолла» за 2,15.

Общий коэффициент – 6,66.

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