Прогнозы и ставки на футбол 24 декабря

«Аякс» — «Виллем II»

Чемпионат Нидерландов. 18-й тур

«Аякс» Михаэла Рейзигера после разгрома лидирующего ПСВ (3:0) и чуть более скромных побед над «Эксельсьором» и АЗ (3:1 и 2:1) во второй раз за декабрь оступился на поле «Твенте». Амтстердамцы были близки к тому, чтобы взять реванш за недавние 3:3 в чемпионате, но пропустили гол на последних секундах основного времени, а затем были биты в серии пенальти, уступив сопернику путевку в четвертьфинал национального кубка. Да, фаворит играл полурезервным составом, но факт остается фактом — «Твенте» для «Аякса» стал неудобным соперником.

Очевидно, что один из претендентов на золото попытается реабилитироваться в глазах своих болельщиков уже сегодня. Благо, «Виллем II» в последнее время изрядно «штормит», и всего одна победа в пяти предыдущих матчах — лучшее тому подтверждение.

Ждать чуда от команды Эрвина ван де Лоя в Амстердаме точно не следует.

Три предыдущих встречи этих команд завершились с общим счетом 11:2 в пользу «Аякса»? Ждем чего-то подобного.

Ставка: победа «Аякса» и ТБ 2,5 за 1,37.

«Венло» — «Хераклес»

Чемпионат Нидерландов. 18-й тур

На арене «Де Кул» в Венло встретятся два середняка, которые, кажется, впали в зимнюю спячку. «Венло» Маурица Стейна за последние 10 туров одержал лишь одну победу, а посреди недели умудрился проиграть далеко не основному составу ПСВ в Кубке с неприличным счетом 1:4.

У «Хераклеса» Джона Стегемана ситуация лучше, но не намного — четыре победы за 10 туров, но такой же звонкий вылет из Кубка (1:3 от «Фейеноорда»). К слову, клуб из Алмело гостил в Роттердаме в четверг, т.е. на подготовку к матчу национального чемпионата у него было меньше двух дней. Сыграет ли это свою роль? Думается, да.

3,10Экспресс

Плюс ко всему, в «Венло» еще не забыли октябрьские 0:3 на «Полман» и определенно постараются взять реванш.

Ставка: победа «Венло» с форой 0 за 1,50.

«Фейеноорд» — «Рода»

Чемпионат Нидерландов. 18-й тур

2:1 против «Наполи» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов определенно пошли «Фейеноорду» на пользу — после этого роттердамцы расписали 1:1 с «Херенвеном», устроили головомойку «Спарте» (7:0) и выбили из Кубка «Хераклес» (3:1).

О «Роде» подобного не скажешь. Подопечные Роберта Моленара регулярно балуют болельщиков своих соперников и очень редко — собственных. Лучше всего об этом говорят 17-е (предпоследнее) место в турнирной таблице и всего три победы после 17 туров.

Да и статистика не сулит «Роде» ничего хорошего — последний визит в Роттердам завершился для южан со счетом 0:5.

Ставка: победа «Фейеноорда» и ТБ 2,5 за 1,51.

Общий коэффициент – 3,10.

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