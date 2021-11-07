Канело Альварес
Мексиканец является обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе. Также у бойца есть титул чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO.
На счету Канело Альвареса 59 поединков. Всего он одержал 56 побед и лишь один раз потерпел поражение.
Последний бой Альварес провел 8 мая против Билли Джо Сондерса. Как и в бою Авни Йылдырымом исход решило желание соперника прекратить поединок. Таким образом, уже две встречи подряд мексиканец выигрывает отказом.
Ранее Альварес победил решением судей Каллума Смита и нокаутировал россиянина Сергея Ковалева.
Калеб Плант
Американец является обладателем пояса чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBF. До этого времени у него не было ни одного поражения — 21 бой и 21 победа.
Свой титул Калеб Плант завоевал в бою с Хосе Ускатеги. Исход встречи решили судьи. Следующими были Майк Ли и Винсент Файгенбутц, у которых Плант выиграл техническим нокаутом.
30 января 2021 года Плант провел последний бой. Он встречался с Калебом Труэксом. У 37-летнего соперника американец выиграл решением судей, но стоит отметить, что серьезного сопротивления он так и не встретил.
Единственным преимуществом в бою с Альваресом может быть антропометрия Планта.
Прогноз и ставка
Судя по коэффициентам, у Планта нет шансов — 1.08 на Альвареса и 7.00 букмекеры выставили на победу Планта.
До Альвареса Плант провел несколько обычных поединков, в которых он не встречал серьезного сопротивления. Канело за это время разнес множество мощных оппонентов, а Плант ему понадобился лишь для объединения всех поясов.
Скорее всего, бой не пройдет всю дистанцию, но Альварес не станет форсировать события. Он обладает отличной выносливостью, чтобы поиграть с соперником. Ждем развития событий уже после 6 раунда. Ставка — победа Альвареса с 7 по 9 раунды.