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    Состоится ли объединение поясов Альвареса?

    Альварес — Плант. Прогноз (к. 4.00) и ставки на бой 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Альварес — Плант
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    Сауль Альварес
    В ночь с 6 на 7 ноября в Лас-Вегасе состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в среднем весе между Саулем Альваресом и Калебом Плантом. Начало ориентировочно в 06:00 мск. Альварес — Плант: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канело Альварес

    Мексиканец является обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе. Также у бойца есть титул чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO.

    На счету Канело Альвареса 59 поединков. Всего он одержал 56 побед и лишь один раз потерпел поражение.

    Последний бой Альварес провел 8 мая против Билли Джо Сондерса. Как и в бою Авни Йылдырымом исход решило желание соперника прекратить поединок. Таким образом, уже две встречи подряд мексиканец выигрывает отказом.

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    Ранее Альварес победил решением судей Каллума Смита и нокаутировал россиянина Сергея Ковалева.

    Калеб Плант

    Американец является обладателем пояса чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBF. До этого времени у него не было ни одного поражения — 21 бой и 21 победа.

    Свой титул Калеб Плант завоевал в бою с Хосе Ускатеги. Исход встречи решили судьи. Следующими были Майк Ли и Винсент Файгенбутц, у которых Плант выиграл техническим нокаутом.

    30 января 2021 года Плант провел последний бой. Он встречался с Калебом Труэксом. У 37-летнего соперника американец выиграл решением судей, но стоит отметить, что серьезного сопротивления он так и не встретил.

    Единственным преимуществом в бою с Альваресом может быть антропометрия Планта.

    Прогноз и ставка

    Судя по коэффициентам, у Планта нет шансов — 1.08 на Альвареса и 7.00 букмекеры выставили на победу Планта.

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    До Альвареса Плант провел несколько обычных поединков, в которых он не встречал серьезного сопротивления. Канело за это время разнес множество мощных оппонентов, а Плант ему понадобился лишь для объединения всех поясов.

    Скорее всего, бой не пройдет всю дистанцию, но Альварес не станет форсировать события. Он обладает отличной выносливостью, чтобы поиграть с соперником. Ждем развития событий уже после 6 раунда. Ставка — победа Альвареса с 7 по 9 раунды.

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    Альварес — Плант: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на бокс. Состоится ли объединение поясов Альвареса?
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