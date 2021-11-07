В ночь с 6 на 7 ноября в Лас-Вегасе состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в среднем весе между Саулем Альваресом и Калебом Плантом. Начало ориентировочно в 06:00 мск. Альварес — Плант: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канело Альварес

Мексиканец является обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе. Также у бойца есть титул чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO.

На счету Канело Альвареса 59 поединков. Всего он одержал 56 побед и лишь один раз потерпел поражение.

Последний бой Альварес провел 8 мая против Билли Джо Сондерса. Как и в бою Авни Йылдырымом исход решило желание соперника прекратить поединок. Таким образом, уже две встречи подряд мексиканец выигрывает отказом.

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Ранее Альварес победил решением судей Каллума Смита и нокаутировал россиянина Сергея Ковалева.

Калеб Плант

Американец является обладателем пояса чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBF. До этого времени у него не было ни одного поражения — 21 бой и 21 победа.

Свой титул Калеб Плант завоевал в бою с Хосе Ускатеги. Исход встречи решили судьи. Следующими были Майк Ли и Винсент Файгенбутц, у которых Плант выиграл техническим нокаутом.

30 января 2021 года Плант провел последний бой. Он встречался с Калебом Труэксом. У 37-летнего соперника американец выиграл решением судей, но стоит отметить, что серьезного сопротивления он так и не встретил.

Единственным преимуществом в бою с Альваресом может быть антропометрия Планта.

Прогноз и ставка

Судя по коэффициентам, у Планта нет шансов — 1.08 на Альвареса и 7.00 букмекеры выставили на победу Планта.

До Альвареса Плант провел несколько обычных поединков, в которых он не встречал серьезного сопротивления. Канело за это время разнес множество мощных оппонентов, а Плант ему понадобился лишь для объединения всех поясов.

Скорее всего, бой не пройдет всю дистанцию, но Альварес не станет форсировать события. Он обладает отличной выносливостью, чтобы поиграть с соперником. Ждем развития событий уже после 6 раунда. Ставка — победа Альвареса с 7 по 9 раунды.