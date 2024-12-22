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    «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк»
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    «Торонто» — «Нью-Йорк»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Декабря 2024 года

    Нью-Орлеан

  • НБА
    •  Нью-Орлеан 04:00 Нью-Йорк

    Нью-Йорк

  • НБА
    •

    «Нью-Орлеан»

    Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает последнее 15 место при 5 победах и 23 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата баскетболисты из Луизианы потерпели поражение в матче против «Хьюстона» (113:133).

    Не сыграют: В лазарете команды защитник Джордан Хокинс (травма спины), форвард Брэндон Ингрэм (травма лодыжки) и форвард Зайон Уильямсон (мышечная травма). Вернулись в строй Герберт Джонс, Даниэль Тайс и Жозе Альварадо.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Нью-Орлеан» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд.

    «Нью-Йорк»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 17 выигрышей и 10 проигрышей.

    Последние матчи: «Нью-Йорк» в последней игре регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации нанёс поражение «Миннесоте» (133:107). Вклад в победу команды внёс экс-игрок «лесных волков» Карл-Энтони Таунс, отправив в кольцо соперника 32 очка и совершив 20 подборов.

    Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Нью-Йорк» одержал три победы.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» не может выиграть в пятом матче подряд

    • «Нью-Йорк» входит в число топ-клубов Восточной конференции

    • В этом сезоне «Нью-Йорк» обыгрывал «Нью-Орлеан» (118:85)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Нью-Орлеана» — 3.65.

    ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95.

    Прогноз: «Нью-Орлеан» в этом сезоне выступает крайне неудачно, проигрывая практически в каждом матче. Не исключаем вероятности победы «Нью-Йорка», который уверенно идёт в числе лидеров Восточной конференции.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Нью-Йорка» и «Нью-Орлеана» забрасывают 200 очков. Так что не стоит ждать от игры результативного баскетбола.

    Ставка: ТМ 224.5 с коэффициентом 1.95.

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    «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Сохранит ли «Нью-Йорк» место в лидирующей группе?
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