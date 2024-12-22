В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает последнее 15 место при 5 победах и 23 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата баскетболисты из Луизианы потерпели поражение в матче против «Хьюстона» (113:133).

Не сыграют: В лазарете команды защитник Джордан Хокинс (травма спины), форвард Брэндон Ингрэм (травма лодыжки) и форвард Зайон Уильямсон (мышечная травма). Вернулись в строй Герберт Джонс, Даниэль Тайс и Жозе Альварадо.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Нью-Орлеан» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 17 выигрышей и 10 проигрышей.

Последние матчи: «Нью-Йорк» в последней игре регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации нанёс поражение «Миннесоте» (133:107). Вклад в победу команды внёс экс-игрок «лесных волков» Карл-Энтони Таунс, отправив в кольцо соперника 32 очка и совершив 20 подборов.

Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Нью-Йорк» одержал три победы.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» не может выиграть в пятом матче подряд

«Нью-Йорк» входит в число топ-клубов Восточной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» обыгрывал «Нью-Орлеан» (118:85)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Нью-Орлеана» — 3.65.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95.

Прогноз: «Нью-Орлеан» в этом сезоне выступает крайне неудачно, проигрывая практически в каждом матче. Не исключаем вероятности победы «Нью-Йорка», который уверенно идёт в числе лидеров Восточной конференции.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Нью-Йорка» и «Нью-Орлеана» забрасывают 200 очков. Так что не стоит ждать от игры результативного баскетбола.

Ставка: ТМ 224.5 с коэффициентом 1.95.