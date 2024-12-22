Нью-Орлеан
Нью-Йорк
«Нью-Орлеан»
Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает последнее 15 место при 5 победах и 23 поражениях.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата баскетболисты из Луизианы потерпели поражение в матче против «Хьюстона» (113:133).
Не сыграют: В лазарете команды защитник Джордан Хокинс (травма спины), форвард Брэндон Ингрэм (травма лодыжки) и форвард Зайон Уильямсон (мышечная травма). Вернулись в строй Герберт Джонс, Даниэль Тайс и Жозе Альварадо.
Состояние команды: «Нью-Орлеан» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 17 выигрышей и 10 проигрышей.
Последние матчи: «Нью-Йорк» в последней игре регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации нанёс поражение «Миннесоте» (133:107). Вклад в победу команды внёс экс-игрок «лесных волков» Карл-Энтони Таунс, отправив в кольцо соперника 32 очка и совершив 20 подборов.
Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Нью-Йорк» одержал три победы.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» не может выиграть в пятом матче подряд
- «Нью-Йорк» входит в число топ-клубов Восточной конференции
- В этом сезоне «Нью-Йорк» обыгрывал «Нью-Орлеан» (118:85)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Нью-Орлеана» — 3.65.
ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95.
- 1.89Финикс — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.00Даллас — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 2.01Сан-Антонио — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Прогноз: «Нью-Орлеан» в этом сезоне выступает крайне неудачно, проигрывая практически в каждом матче. Не исключаем вероятности победы «Нью-Йорка», который уверенно идёт в числе лидеров Восточной конференции.
Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Нью-Йорка» и «Нью-Орлеана» забрасывают 200 очков. Так что не стоит ждать от игры результативного баскетбола.
Ставка: ТМ 224.5 с коэффициентом 1.95.