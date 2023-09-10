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    Канадцы выиграют третье место?

    США — Канада. Ставка (к. 3.38) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 10 сентября 2023 года

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    Сербия — Канада. Полуфинал чемпионата мира
    США сыграет против Канады в матче за третье место чемпионата мира. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 10 сентября, начало — в 11:30 мск. США — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    США

    США неожиданно для большинства баскетбольных болельщиков проиграли в полуфинальной битве сборной Германии (111:113).

    В составе сборной США отметим результативные действия в исполнении Энтони Эдвардса. Защитник команды оправил в кольцо соперника 23 очка. До дабл-дабл баскетболисту не хватило двух подборов.

    Команда Би Джей Каллахан дошла до полуфинала турнира, обыграв в сетке Италию (100:63), Новую Зеландию (99:72), Грецию (109:81), Иорданию (110:62) и Черногорию (85:73).

    Канада

    Канада выбыла из чемпионской гонки после фиаско в матче против Сербии (86:95). Игра у «кленовых» не задалсь с самого начала, уже к большому перерыву канадцы проигрывали в минус 13 очков.

    Несмотря на поражение лучшим игроком полуфинальной битвы стал канадец Ар Джей Барретт, забросивший 23 очка.

    На предыдущей стадии баскетбольного мундиалая сборная Канады выбила из чемпионской гонки одного из фаворитов чемпионата мира — сборную Словении (100:89). Шэй Гилджес-Александер внес весомый вклад в победу «кленовых», оформив дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

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    А еще канадцы обыграли действующего чемпиона мира — команду Испании, обыграв её в решающем матче группового этапа (88:85).

    Шэй Гилджес-Александер занимет второе место в числе лучших игроков баскетбольного мундиаля. Канадец набрал 165 очков за 7 проведенных матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе хозяев: победа США — 1.34, победа Канады — 3.38.

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    Прогноз: На этом чемпионате мира канадцы умеют удивлять. Выбил из турнира уже экс-чемпионов мира — испанцев, оставил не у дел одного из фаворитов — словенцев. Так что сборной Канаде вполне по силам переиграть сборную и США.

    Ставка: Победа Канады с коэффициентом 3.38.

    Альтернативный прогноз: Или же можно подстраховать себя и сыграть на форе канадской команды.

    Альтернативная ставка: Фора Канады (+6.5) с коэффициентом 1.95.

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    США — Канада: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Канадцы выиграют третье место?
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