США
Игрок сборной США и «Нью-Йорк» Джош Харт занимает место среди лучших баскетболистов чемпионата мира. Защитник совершил в трех матчах 27 подборов — это 7-й результат на первенстве планеты.
«Дрим тим» возглавляет группу J. На первом этапе американская команда одержала три победы и набрала максималльные 6 очков в турнирной таблице.
На турнире были обыграны Иордания (110:62), Греция (109:81) и Новая Зеландия (99:72). В последнем матче против Иордании в составе команды США ключевое слово сказал игрок «Миннесоты» Энтони Эдвардс. Зщитник оформил 22 очка, до дабл-дабла ему не хватило двух подборов.
Черногория
Сборная Черногории занимает третье место в группе J. В рамках первого группового этапа европейская команда обыграла Мексику (91:71) и Египет (89:74). Черногорцы проиграли только сблоглй Литве (71:91).
Лидер черногорской команды и «Чикаго» Никола Вучевич оформил в поединке против литовцев: 19 очков. Это был лучший результат матча несмотря на проигрыш Черногории в очном поединке с литовцами.
Никола Вучевич является одним из бомбардиров баскетбольного мундиаля. В трёх матчах черногорец оформил 62 очка, пока это седьмой результат на ЧМ.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе хозяев: победа США — 1.01, победа Черногории — 16.00.
Прогноз: Определить победителя в этой встрече не сложно. Сборная США вполне способна отправить в кольцо соперника от 100 очков и больше.
Ставка: Индивидуальный тотал США больше 104.5 с коэффициентом 1.99.
Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 183.5 с коэффициентом 2.08.