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    США не оставит шансов Черногории?

    США — Черногория. Ставка (к. 1.99) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 1 сентября 2023 года

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    США — Иордания. Чемпионат мира
    США сыграет против Черногории в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа J. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 11:40 мск. США — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    США

    Игрок сборной США и «Нью-Йорк» Джош Харт занимает место среди лучших баскетболистов чемпионата мира. Защитник совершил в трех матчах 27 подборов — это 7-й результат на первенстве планеты.

    «Дрим тим» возглавляет группу J. На первом этапе американская команда одержала три победы и набрала максималльные 6 очков в турнирной таблице.

    На турнире были обыграны Иордания (110:62), Греция (109:81) и Новая Зеландия (99:72). В последнем матче против Иордании в составе команды США ключевое слово сказал игрок «Миннесоты» Энтони Эдвардс. Зщитник оформил 22 очка, до дабл-дабла ему не хватило двух подборов.

    Черногория

    Сборная Черногории занимает третье место в группе J. В рамках первого группового этапа европейская команда обыграла Мексику (91:71) и Египет (89:74). Черногорцы проиграли только сблоглй Литве (71:91).

    Лидер черногорской команды и «Чикаго» Никола Вучевич оформил в поединке против литовцев: 19 очков. Это был лучший результат матча несмотря на проигрыш Черногории в очном поединке с литовцами.

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    Никола Вучевич является одним из бомбардиров баскетбольного мундиаля. В трёх матчах черногорец оформил 62 очка, пока это седьмой результат на ЧМ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе хозяев: победа США — 1.01, победа Черногории — 16.00.

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    Прогноз: Определить победителя в этой встрече не сложно. Сборная США вполне способна отправить в кольцо соперника от 100 очков и больше.

    Ставка: Индивидуальный тотал США больше 104.5 с коэффициентом 1.99.

    Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 183.5 с коэффициентом 2.08.

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    США — Черногория: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на баскетбол. США не оставит шансов Черногории?
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