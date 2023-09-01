США сыграет против Черногории в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа J. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 11:40 мск. США — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Игрок сборной США и «Нью-Йорк» Джош Харт занимает место среди лучших баскетболистов чемпионата мира. Защитник совершил в трех матчах 27 подборов — это 7-й результат на первенстве планеты.

«Дрим тим» возглавляет группу J. На первом этапе американская команда одержала три победы и набрала максималльные 6 очков в турнирной таблице.

На турнире были обыграны Иордания (110:62), Греция (109:81) и Новая Зеландия (99:72). В последнем матче против Иордании в составе команды США ключевое слово сказал игрок «Миннесоты» Энтони Эдвардс. Зщитник оформил 22 очка, до дабл-дабла ему не хватило двух подборов.

Черногория

Сборная Черногории занимает третье место в группе J. В рамках первого группового этапа европейская команда обыграла Мексику (91:71) и Египет (89:74). Черногорцы проиграли только сблоглй Литве (71:91).

Лидер черногорской команды и «Чикаго» Никола Вучевич оформил в поединке против литовцев: 19 очков. Это был лучший результат матча несмотря на проигрыш Черногории в очном поединке с литовцами.

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Никола Вучевич является одним из бомбардиров баскетбольного мундиаля. В трёх матчах черногорец оформил 62 очка, пока это седьмой результат на ЧМ.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе хозяев: победа США — 1.01, победа Черногории — 16.00.

Прогноз: Определить победителя в этой встрече не сложно. Сборная США вполне способна отправить в кольцо соперника от 100 очков и больше.

Ставка: Индивидуальный тотал США больше 104.5 с коэффициентом 1.99.

Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 183.5 с коэффициентом 2.08.