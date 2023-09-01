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    Канадцы обеспечат место в плей-офф чемпионата мира?

    Канада — Бразилия. Ставка (к. 1.90) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 1 сентября 2023 года

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    Канада — Латвия
    Канада сыграет против Бразилии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа L. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 16:30 мск. Канада — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канада

    Шэй Гилджес-Александер входит в число самых эффективных игроков на чемпионате мира. Канадец в трёх матчей набрал 66 очков и вошел в топ-5 лидеров по результативности.

    Сборная Канады возглавляет группу L второго группового этапа чемпионата мира. «Кленовые» выиграли все три матча на предварительной стадии. Канадцы переиграли Францию (95:65), Ливан (128:73) и Латвию (101:75).

    В матче против Латвии вклад в победу внёс Шэй Гилджес-Александер, забросив в кольцо соперника 27 очков, отдав 6 передач и совершив 6 подборов.

    Бразилия

    Бруно Кабокло занимает 8 место на чемпионате мира по подборам — на его счету их 26. В составе сборной Бразилии также отметим Ягу Матеуш, который совершил 22 ассиста.

    Сборная Бразилии уверенно начала чемпионат мира, обыграв в стартовой игре мундиаля команду Ирана (100:59). Потом было фиаско в матче против Испании (78:96).

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    В заключительной игре первого группового этапа бразильцы переиграли Кот-д'Ивуар (89:77). Вклад в победу команды внёс Яго Матеус, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу хозяев: победа Канады — 1.03, победа Бразилии — 13.00.

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    Прогноз: Канада не должна испытать проблем с Бразилией.

    Ставка: Фора Канады (-19.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка. В среднем за игру матчи с участием Канады завершаются на отметке 170 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 182 с коэффициентом 1.99.

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    Канада — Бразилия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Канадцы обеспечат место в плей-офф чемпионата мира?
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