Канада
Шэй Гилджес-Александер входит в число самых эффективных игроков на чемпионате мира. Канадец в трёх матчей набрал 66 очков и вошел в топ-5 лидеров по результативности.
Сборная Канады возглавляет группу L второго группового этапа чемпионата мира. «Кленовые» выиграли все три матча на предварительной стадии. Канадцы переиграли Францию (95:65), Ливан (128:73) и Латвию (101:75).
В матче против Латвии вклад в победу внёс Шэй Гилджес-Александер, забросив в кольцо соперника 27 очков, отдав 6 передач и совершив 6 подборов.
Бразилия
Бруно Кабокло занимает 8 место на чемпионате мира по подборам — на его счету их 26. В составе сборной Бразилии также отметим Ягу Матеуш, который совершил 22 ассиста.
Сборная Бразилии уверенно начала чемпионат мира, обыграв в стартовой игре мундиаля команду Ирана (100:59). Потом было фиаско в матче против Испании (78:96).
В заключительной игре первого группового этапа бразильцы переиграли Кот-д'Ивуар (89:77). Вклад в победу команды внёс Яго Матеус, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в победу хозяев: победа Канады — 1.03, победа Бразилии — 13.00.
Прогноз: Канада не должна испытать проблем с Бразилией.
Ставка: Фора Канады (-19.5) с коэффициентом 1.90.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка. В среднем за игру матчи с участием Канады завершаются на отметке 170 очков.
Альтернативная ставка: Тотал больше 182 с коэффициентом 1.99.