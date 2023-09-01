Канада сыграет против Бразилии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа L. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 16:30 мск. Канада — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Шэй Гилджес-Александер входит в число самых эффективных игроков на чемпионате мира. Канадец в трёх матчей набрал 66 очков и вошел в топ-5 лидеров по результативности.

Сборная Канады возглавляет группу L второго группового этапа чемпионата мира. «Кленовые» выиграли все три матча на предварительной стадии. Канадцы переиграли Францию (95:65), Ливан (128:73) и Латвию (101:75).

В матче против Латвии вклад в победу внёс Шэй Гилджес-Александер, забросив в кольцо соперника 27 очков, отдав 6 передач и совершив 6 подборов.

Бразилия

Бруно Кабокло занимает 8 место на чемпионате мира по подборам — на его счету их 26. В составе сборной Бразилии также отметим Ягу Матеуш, который совершил 22 ассиста.

Сборная Бразилии уверенно начала чемпионат мира, обыграв в стартовой игре мундиаля команду Ирана (100:59). Потом было фиаско в матче против Испании (78:96).

Все прогнозы на баскетбол

В заключительной игре первого группового этапа бразильцы переиграли Кот-д'Ивуар (89:77). Вклад в победу команды внёс Яго Матеус, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу хозяев: победа Канады — 1.03, победа Бразилии — 13.00.

Прогноз: Канада не должна испытать проблем с Бразилией.

Ставка: Фора Канады (-19.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка. В среднем за игру матчи с участием Канады завершаются на отметке 170 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 182 с коэффициентом 1.99.