В понедельник, 21 февраля, Команда Леброна встретится с Командой Дюранта в рамках матча звезд НБА. Встреча, которая пройдет в Кливленде на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», начнется в 04:00 по московскому времени. Команда Леброна — Команда Дюранта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Команда Леброна

Команда Леброна доминирует в матчах звезд с тех пор, как НБА изменила формат шоу в 2018 году. Коллектив Джеймса выиграл четыре подряд встречи, две из которых — с разницей не меньше 14 очков.

Команда Леброна в трех случаях из четырех преодолела отметку в 157 набранных очков и дважды добралась до 170 баллов.

Костяк Команды Леброна составляют Лука Дончич, Крис Пол, Яннис Адетокунбо, Донован Митчелл, Стеф Карри и Джарретт Аллен, заменивший травмированного Джеймса Хардена.

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Карри и Адетокунбо в прошлом году на матче звезд на двоих набрали 63 очка, а их команда реализовала 63,6 процента бросков с игры.

Команда Дюранта

Сам Кевин Дюрант не поможет своей команде в матче звезд, но, очевидно, в ней найдутся те, кто попробуют навязать борьбу Команде Леброна.

В первую очередь выделяется Джоэл Эмбиид, которого букмекеры считают едва ли не главным фаворитом на звание MVP.

В этом сезоне центровой «Филадельфии» в среднем за игру набирает 29,6 очка и 11,2 подбора и может похвастаться 61-процентной точностью.

В «краске» под своим кольцом ему будет помогать Руди Гобер. Также здесь выделяются Трей Янг, Джа Морант, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Зак Лавин.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа Команды Леброна — 1.49, победа Команды Дюранта — 2.60.

На матчи звезд попадают лучшие игроки лиги, но даже невооруженным взглядом видно, что у Леброна состав более сбалансированный.

Нам кажется, что эта команда вновь победит с довольно ощутимым преимуществом, поэтому наш прогноз и ставка — «победа Команды Леброна с форой -5,5» за 1.90.

Если говорить о звании MVP, то можно было бы взять Янниса, но тот факт, что Леброн возвращается в родной Кливленд, по нашему мнению, сыграют ключевую роль, и почетный приз все же достанется экс-игроку «Кавальерс». Еще один вариант — «Леброн Джеймс станет MVP» за 5.50.