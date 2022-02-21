Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Финляндия — РоссияБольше не олимпийские чемпионы. Россия уступила в финале Финляндии Криштиану РоналдуЗлость и обиды. 5 моментов, показывающих, что Роналду не умеет принимать неудачи Карлос ТевесДисциплина есть дисциплина. Топ-5 самых крупных штрафов игрокам
  • 09:20
    • Сборная России проиграла Финляндии в финале ОИ-2022
  • 10:13
    • Жамнов продолжит работу со сборной России и будет готовить ее к ЧМ-2022
  • 09:39
    • Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
  • 10:25
    • 17-летний Слафковски признан MVP хоккейного турнира Олимпиады
  • 07:56
    • Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине
  • 06:37
    • Непряева снялась с женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине
  • 06:35
    • Россия опустилась на девятое место в медальном зачете ОИ-2022
    Все новости спорта

    Продолжится ли доминирование Леброна на матчах звезд?

    Команда Леброна — Команда Дюранта. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч всех звезд НБА 21 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА
    Прогноз и ставки на Команда Леброна — Команда Дюранта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леброн Джеймс
    В понедельник, 21 февраля, Команда Леброна встретится с Командой Дюранта в рамках матча звезд НБА. Встреча, которая пройдет в Кливленде на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», начнется в 04:00 по московскому времени. Команда Леброна — Команда Дюранта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Команда Леброна

    Команда Леброна доминирует в матчах звезд с тех пор, как НБА изменила формат шоу в 2018 году. Коллектив Джеймса выиграл четыре подряд встречи, две из которых — с разницей не меньше 14 очков.

    Команда Леброна в трех случаях из четырех преодолела отметку в 157 набранных очков и дважды добралась до 170 баллов.

    Костяк Команды Леброна составляют Лука Дончич, Крис Пол, Яннис Адетокунбо, Донован Митчелл, Стеф Карри и Джарретт Аллен, заменивший травмированного Джеймса Хардена.

    Все прогнозы на НБА

    Карри и Адетокунбо в прошлом году на матче звезд на двоих набрали 63 очка, а их команда реализовала 63,6 процента бросков с игры.

    Команда Дюранта

    Сам Кевин Дюрант не поможет своей команде в матче звезд, но, очевидно, в ней найдутся те, кто попробуют навязать борьбу Команде Леброна.

    В первую очередь выделяется Джоэл Эмбиид, которого букмекеры считают едва ли не главным фаворитом на звание MVP.

  • Не золото. Сборная России 20 февраля на Олимпиаде-2022
  • Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 20 февраля. Все, чем запомнился последний день Олимпиады
  • Сегодня

    • В этом сезоне центровой «Филадельфии» в среднем за игру набирает 29,6 очка и 11,2 подбора и может похвастаться 61-процентной точностью.

    В «краске» под своим кольцом ему будет помогать Руди Гобер. Также здесь выделяются Трей Янг, Джа Морант, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Зак Лавин.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа Команды Леброна — 1.49, победа Команды Дюранта — 2.60.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На матчи звезд попадают лучшие игроки лиги, но даже невооруженным взглядом видно, что у Леброна состав более сбалансированный.

    Нам кажется, что эта команда вновь победит с довольно ощутимым преимуществом, поэтому наш прогноз и ставка — «победа Команды Леброна с форой -5,5» за 1.90.

    Если говорить о звании MVP, то можно было бы взять Янниса, но тот факт, что Леброн возвращается в родной Кливленд, по нашему мнению, сыграют ключевую роль, и почетный приз все же достанется экс-игроку «Кавальерс». Еще один вариант — «Леброн Джеймс станет MVP» за 5.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Фиоретина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ницца — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Данди Юнайтед — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Звонарева — ван Эйтванк
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эспаньол — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лорьян — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Венеция — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ренн — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Команда Леброна — Команда Дюранта: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Продолжится ли доминирование Леброна на матчах звезд?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры