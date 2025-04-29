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    Австралиец Перселл дисквалифицирован на 18 месяцев из-за допинга

    Теннис Прогнозы на теннис ATP
    Австралийский теннисист Макс Перселл получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил сам спортсмен.

    Макс Перселл
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    Макс Перселл

    «Это дело длилось месяцы, оказывало серьёзное влияние на качество моей жизни. От невозможности нормально спать и есть, отказа быть наедине с собой до развития нервных тиков, с которыми я до сих пор борюсь изо дня в день. Я не мог сидеть и наслаждаться чем-либо без мысли о деле и бесконечных возможностей того, какую санкцию я получу.

    Я полностью сотрудничал с ITIA. Я так рад, что всё это наконец-то закончилось и я могу жить дальше. Я принял ошибку, которую совершил, и буду ещё более старательным во всём, что касается честности спорта. Я горжусь тем, что я чистый спортсмен, и никогда не был никем иным.

    ITIA признало, что вливание свыше лимита в 100 мл не было преднамеренным. Это дело полностью касается превышения допустимого лимита объёма для вливания. Все вещества во вливании были одобрены ВАДА. Кроме того, оно не дало мне никаких преимуществ в плане повышения производительности. Это произошло за 11 дней до моего первого матча сезона и также было сделано в круглосуточном медицинском учреждении в месте третьего мира после того, как я почувствовал себя плохо и устал после тренировки», — написал Пёрселл на своей странице в социальной сети.

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