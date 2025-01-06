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    Денис Кудла завершил карьеру

    Теннис Прогнозы на теннис ATP
    Американский теннисист Денис Кудла принял решение завершить профессиональную карьеру.

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    «Спасибо, Теннис, эта история подошла к концу. Спасибо всем, кто сделал этот путь особенным для меня, вне зависимости от того, насколько большой или маленькой была эта роль в моей жизни.

    Я буду вечно гордиться каждым воспоминанием. Я и представить себе не мог, что эта жизнь может мне дать и куда она меня приведёт. Светловолосый парень из окрестностей Вашингтона в кепке задом наперёд 16 лет был профессиональным теннисистом! Я всегда буду благодарен теннису, который я люблю», — написал Кудла на своей странице в социальной сети.

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    Отметим, что наивысшей позицией 32-летнего уроженца Киева в карьере в рейтинге АТР было 53-е место в 2016 году.

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