Денис Кудла завершил карьеру

Американский теннисистпринял решение завершить профессиональную карьеру.

«Спасибо, Теннис, эта история подошла к концу. Спасибо всем, кто сделал этот путь особенным для меня, вне зависимости от того, насколько большой или маленькой была эта роль в моей жизни.

Я буду вечно гордиться каждым воспоминанием. Я и представить себе не мог, что эта жизнь может мне дать и куда она меня приведёт. Светловолосый парень из окрестностей Вашингтона в кепке задом наперёд 16 лет был профессиональным теннисистом! Я всегда буду благодарен теннису, который я люблю», — написал Кудла на своей странице в социальной сети.

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Отметим, что наивысшей позицией 32-летнего уроженца Киева в карьере в рейтинге АТР было 53-е место в 2016 году.