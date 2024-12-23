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    Пёрселл сделал заявление из-за ситуации с допингом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP
    Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл сделал заявление. Ранее спортсмена обвинили в нарушении антидопинговых правил.

    Макс Перселл
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    Макс Перселл

    «Как было объявлено сегодня ITIA, я добровольно согласился на временное отстранение, поскольку по незнанию получил внутривенное вливание витаминов в количестве, превышающем допустимый предел в 100 мл. До прошлой недели, когда получил медицинские записи из клиники, свидетельствующие о том, что объём капельницы, которую получил, превышал 100 мл, был полностью убеждён, что сделал всё, чтобы гарантировать соблюдение правил и методов ВАДА. Но записи показывают, что объём капельницы превышал 100 мл, хотя я сказал в медицинской клинике, что профессиональный спортсмен и мне нужно, чтобы объём капельницы был ниже 100 мл.

    Эта новость меня потрясла, потому что горжусь тем, что являюсь спортсменом, который всегда следит за тем, чтобы всё было безопасно для ВАДА. Я добровольно предоставил эту информацию ITIA и был максимально прозрачен, пытаясь оставить всю эту ситуацию позади. С нетерпением жду возможности скоро вернуться на корт», — написал Пёрселл в социальных сетях.

    Макс Пёрселл признал нарушение и запросил временное отстранение 10 декабря.

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