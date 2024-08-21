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    Краинович завершил карьеру

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    Сербский теннисист Филип Краинович объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Филип Краинович
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    Филип Краинович

    Краинович начал карьеру в 2008 году. Серб пять раз играл в финалах турниров ATP, самая высокая позиция в рейтинге за карьеру — 26‑я (в 2018 году).

    «Мой путь был бурным, интересным и иногда для многих, включая меня, нелогичным. Когда я оглядываюсь на все, чего я достиг, и на все, что дал мне теннис, я испытываю благодарность и счастье, что оказался на этом пути, нашел лучших друзей и пережил незабываемые моменты.

    Я хочу поблагодарить свою семью, всех тренеров и всех спонсоров, которые были со мной до последнего момента, до решения положить конец этой прекрасной главе моей жизни, чтобы начать что‑то новое. С тяжелым сердцем я хочу объявить о завершении моей профессиональной теннисной карьеры. Спасибо ATP Tour, спасибо теннису и всем болельщикам, которые поддерживали меня», — написал серб в социальной сети.

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