Краинович завершил карьеру

Сербский теннисист Филип Краинович объявил о завершении профессиональной карьеры.

Краинович начал карьеру в 2008 году. Серб пять раз играл в финалах турниров ATP, самая высокая позиция в рейтинге за карьеру — 26‑я (в 2018 году).

«Мой путь был бурным, интересным и иногда для многих, включая меня, нелогичным. Когда я оглядываюсь на все, чего я достиг, и на все, что дал мне теннис, я испытываю благодарность и счастье, что оказался на этом пути, нашел лучших друзей и пережил незабываемые моменты.

Я хочу поблагодарить свою семью, всех тренеров и всех спонсоров, которые были со мной до последнего момента, до решения положить конец этой прекрасной главе моей жизни, чтобы начать что‑то новое. С тяжелым сердцем я хочу объявить о завершении моей профессиональной теннисной карьеры. Спасибо ATP Tour, спасибо теннису и всем болельщикам, которые поддерживали меня», — написал серб в социальной сети.