Попырин отреагировал на выход в финал «Мастерса» в Монреале

Австралиецпрокомментировал выход в финал «Мастерса» в Монреале (Канада).

В финале Попырин сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

«Горжусь борьбой, своим боевым духом, никогда ни от чего не отказываюсь. Для меня одна из самых важных вещей в моей игре сейчас — это мой боевой дух. В первых двух раундах против Димитрова я чувствовал себя довольно комфортно. Знал, что это будет нелегко, но все сэкономленные мной матч-пойнты были на моей подаче. Поэтому знал, что, если я хорошо выполню свою подачу, это будет для меня преимуществом, потому что в то время считал их только брейк-пойнтами.

Я не думал, что, если проиграю подачу, матч будет окончен. Это помогло мне обмануть свой мозг», — сказал Попырин на пресс-конференции.

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Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа. В прошлом сезоне соревнования выиграл итальянец Янник Синнер.