«Скорее Рафтер вернется в теннис, чем я»: Барти — о возвращении в теннис

Экс-первая ракетка мирапрокомментировала свое возвращение в теннисный тур в ближайшее время.

«У меня нет времени — я не успеваю тренироваться, я не успеваю готовиться. На корте у меня было много прекрасных моментов и воспоминаний, а теперь я создаю новые за его пределами. Я точно не вернусь в тур. Скорее Патрик Рафтер (50-летний австралийский теннисист, бывшая первая ракетка мира) вернется в теннис, чем я», — приводит слова Барти Tennis World USA.

Эшли Барти — бывшая первая ракетка мира, в марте 2022 года объявила о завершении теннисной карьеры. У нее 12 титулов на турнирах WTA, победа на Australian Open (2022), Ролан Гарросе (2019), Уимблдоне (2021).

Патрик Рафтер был первой ракеткой мира в 1999 году, в 2002 году объявил о завершении карьеры. У него две победы на US Open (1997, 1998), выход в финал Уимблдона (2000, 2001), 11 титулов ATP.