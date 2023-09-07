Стало известно место проведения Итогового турнира WTA

Первая ракетка мира Арина Соболенко Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что на право провести Итоговый турнир WTA претендуют Чехия и Саудовская Аравия.
«Я хотел бы выразить признательность организаторам турнира в Канкуне компании GS Sports Management за их готовность принять итоговый турнир WTA в этом году. Этот финал подарит фантастические впечатления всем и станет достойным финалом WTA-тура 2023 года и позволит нам продолжить строить сильное будущее женского тенниса», — сказал председатель совета директоров и генеральный директор WTA Стив Саймон.
Напомним, действующей победительницей Итогового турнира WTA является французская теннисистка Каролин Гарсия.