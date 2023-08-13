Андрееску не сыграет в Цинциннати из-за перелома позвоночника

Канадская теннисисткавысказалась по поводу своей травмы спины.

«Во время матча в Вашингтоне я испытывала боль в спине, которая становилась все сильнее. В Монреале я делала все, что в моих силах, чтобы сыграть достойно. Все это привело к медицинскому обследованию, которое, к сожалению, выявило небольшой стрессовый перелом позвоночника. Это значит, что я не смогу принять участие в турнире в Цинциннати», — написала спортсменка в социальной сети.

Сейчас 23-летняя Андрееску занимает 41-е место в рейтинге WTA.

Соревнования в Цинциннати (США) состоятся с 12 по 20 августа.