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    Грачева легко одолела Жабер во втором круге турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Российская теннисистка Варвара Грачева продолжает успешное выступление на «Мастерсе» в Майами (США).

    Варвара Грачева
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    Варвара Грачева

    В матче второго круга 22-летняя россиянка одолела Онс Жабер из Туниса со счетом 6:2, 6:2.

    Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Грачева выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

    Турнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд турнира WTA в Майами составляет 8,8 миллиона долларов.

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