Грачева легко одолела Жабер во втором круге турнира в Майами

Российская теннисисткапродолжает успешное выступление на «Мастерсе» в Майами (США).

В матче второго круга 22-летняя россиянка одолела Онс Жабер из Туниса со счетом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Грачева выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

Турнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд турнира WTA в Майами составляет 8,8 миллиона долларов.

В следующем круге Грачева сыграет с победительницей пары Эрика Андреева (Россия) — Чжан Шуай (Китай).