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    Грачева пробилась в основную сетку турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Российская теннисистка Варвара Грачева квалифицировалась в основную сетку «Мастерса» в Майами.

    Варвара Грачева
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    Варвара Грачева

    В финале квалификации она одолела американку Пэйтон Стирнс со счетом 7:6 (8:6), 6:1.

    Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Грачева выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Американка, в свою очередь, сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.

    Турнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд турнира WTA в Майами составляет 8,8 миллиона долларов.

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