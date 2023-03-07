Грачева пробилась в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисисткавышла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинале соревнования он обыграла хорватку Петру Марцинко со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. За это время Грачева выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Ее соперница сделала два эйса, допустила две двойные и использовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнтов.

С кем Грачева сыграет в финале квалификации станет известно позже.

Другая россиянка Эрика Андреева в полуфинале квалификации уступила испанке Кристине Буче — 3:6, 5:7.