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    Грачева пробилась в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

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    Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (США).

    Варвара Грачева
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    Варвара Грачева

    В полуфинале соревнования он обыграла хорватку Петру Марцинко со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

    Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. За это время Грачева выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Ее соперница сделала два эйса, допустила две двойные и использовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнтов.

    С кем Грачева сыграет в финале квалификации станет известно позже.

    Другая россиянка Эрика Андреева в полуфинале квалификации уступила испанке Кристине Буче — 3:6, 5:7.

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