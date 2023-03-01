Алькарас снялся с турнира в Акапулько

Вторая ракетка мираснялся с турнира в Акапулько (Мексика) из-за травмы.

«"К сожалению, я не смогу сыграть в Акапулько. У меня растяжение подколенного сухожилия 1-й степени в правой ноге, из-за которого я выбыл из строя на несколько дней, судя по анализам, которые я сделал сегодня утром.

Мне очень грустно, что я не смогу выступать здесь, но теперь пришло время подумать о том, чтобы восстановиться и быть готовым как можно скорее. Я надеюсь увидеть вас всех в ближайшее время!", — написал испанец.», — написал Алькарас в соцсетях.

Также с турнира в Акапулько снялся британец Кэмерон Норри.

Вместо Норри и Алькараса в Акапулько сыграют лаки-лузеры Лучано Дардери (Италия) и Элиас Имер (Швеция).