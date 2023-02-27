Самсонова рассказала, почему стала чаще играть в парных турнирах

Российская теннисисткарассказала, почему она чаще стала играть в парных турнирах.

Накануне Самсонова в паре с Вероникой Кудерметовой выиграла турнир в Дубае.

«В первую очередь я попробовала больше играть в паре, чтобы прибавить в одиночке.

Потом у меня появился шанс сыграть с Вероникой, и я не смогла отказаться. Это помогло мне во всем понемногу. Это точно касается игры с лета и приема.

Я стараюсь быть начеку в каждом розыгрыше, концентрироваться на каждом очке, потому что в парном разряде все может очень быстро измениться», — цитирует Самсонову официальный сайт WTA.