Самсонова рассказала, почему стала чаще играть в парных турнирах

Людмила Самсонова Фото: globallookpress.com
Накануне Самсонова в паре с Вероникой Кудерметовой выиграла турнир в Дубае.
«В первую очередь я попробовала больше играть в паре, чтобы прибавить в одиночке.
Потом у меня появился шанс сыграть с Вероникой, и я не смогла отказаться. Это помогло мне во всем понемногу. Это точно касается игры с лета и приема.
Я стараюсь быть начеку в каждом розыгрыше, концентрироваться на каждом очке, потому что в парном разряде все может очень быстро измениться», — цитирует Самсонову официальный сайт WTA.