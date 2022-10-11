Самсонова завершила борьбу на турнире в Сан-Диего

Людмила Самсонова Фото: globallookpress.com
На старте соревнования она проиграла канадке Бьянке Андрееску со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 2:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 38 минут. Бьянка три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 15 брейк-пойнтов. На счету Самсоновой 10 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти возможных.
В следующей стадии турнира представительница Канады встретится с победительницей пары Робин Монтгомери — Кори Гауфф.