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    Самсонова завершила борьбу на турнире в Сан-Диего

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла преодолеть 1-й круг турнира в Сан-Диего (США).

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    На старте соревнования она проиграла канадке Бьянке Андрееску со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 2:6.

    Теннисистки провели на корте 2 часа и 38 минут. Бьянка три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 15 брейк-пойнтов. На счету Самсоновой 10 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти возможных.

    В следующей стадии турнира представительница Канады встретится с победительницей пары Робин Монтгомери — Кори Гауфф.

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