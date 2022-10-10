Карацев вышел во второй круг турнира во Флоренции

Россиянинвышел во второй круг турнира UniCredit Firenze Open в итальянской Флоренции, призовой фонд которого составляет 612 тысяч долларов.

В стартовом матче российский теннисист встречался с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром, который решил досрочно завершить игру при счете 3:6, 1:2.

За два неполных сета Карацев выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.

На счету голландского теннисиста четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге россиянин сыграет с победителем пары Тим ван Рейтховен (Нидерланды, Q) — Микаэль Имер (Швеция, Q).