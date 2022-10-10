Карацев вышел во второй круг турнира во Флоренции

Аслан Карацев Фото: globallookpress.com
В стартовом матче российский теннисист встречался с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром, который решил досрочно завершить игру при счете 3:6, 1:2.
За два неполных сета Карацев выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.
На счету голландского теннисиста четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге россиянин сыграет с победителем пары Тим ван Рейтховен (Нидерланды, Q) — Микаэль Имер (Швеция, Q).