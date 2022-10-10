Грачева проиграла в первом круге турнира в Румынии, Блинкова прошла дальше

Россиянкане сумела пробиться во второй круг турнира Transylvania Open в румынском Клуж-Напока, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов.

В стартовом матче российская теннисистка за 1 час и 36 минут уступила представительнице Бельгии Изалин Бонавантюр со счетом 5:7, 5:7.

Грачёва проиграла со счётом 5:7, 5:7. Во втором сете россиянка вела со счётом 4:0, однако не смогла удержать преимущество.

Бонавентюр взяла четыре гейма подряд, а при счёте 5:5 сделала брейк и довела матч до победы.

Во втором круге Изалин Бонавантюр встретится с победителем пары Эжени Бушар (Канада, WC) — Ангелина Калинина (Украина, 2).

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В другом матче первого круга россиянка Анна Блинкова в двух сетах оказалась сильнее соотечественницы Анастасии Захаровой — 6:1, 7:6 (9:7). Продолжительность матча — 2 часа 2 минуты.

Блинкова выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

На счету Анастасии Захаровой ни одного эйса, семь ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из 15.

В следующем круге Анна Блинкова встретится либо с китаянкой Синьюй Ван, либо с представительницей Польши Магдой Линетт.