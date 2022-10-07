ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел
  • 18:36
    • Медведев обыграл Баутиста-Агута и встретится с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане
  • 18:28
    • Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Монастире обыграв Парри
  • 18:23
    • Джокович обыграл Хачанова в четвертьфинале турнира в Астане
  • 15:49
    • Стало известно, успеет ли Куртуа восстановиться к Эль Класико
  • 15:08
    • Источник: Рибери расторгнет контракт с «Салернитаной» и объявит о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Монастире обыграв Парри

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова (12-я ракетка мира) обыграла француженку Диан Парри (65-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира в Монастире (Тунис).

    Вероника Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова

    Кудерметова одержала победу со счётом 6:4, 6:1. Россиянка выполнила восемь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Диан Парри ни одного эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

    В полуфинале Веронике Кудерметовой предстоит провести матч с представительницей Франции Ализе Корне, которая в другом матче 1/4 финала в упорной борьбе одолела словацкую теннисистку Тамару Зиданшек — 7:5, 7:6 (9:7).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» и «Тулуза» обменяются голами после перерыва
  • «Лион» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • В Памплоне будут голы
  • «Осасуна» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Прервет ли «Динамо» свою серию поражений матчем с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Ролан ГарросATPWTA
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры