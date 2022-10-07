Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Монастире обыграв Парри

Российская теннисистка(12-я ракетка мира) обыграла француженку(65-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира в Монастире (Тунис).

Кудерметова одержала победу со счётом 6:4, 6:1. Россиянка выполнила восемь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Диан Парри ни одного эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Веронике Кудерметовой предстоит провести матч с представительницей Франции Ализе Корне, которая в другом матче 1/4 финала в упорной борьбе одолела словацкую теннисистку Тамару Зиданшек — 7:5, 7:6 (9:7).