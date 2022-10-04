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    Кудерметова уверенно обыграла Грачёву на старте турнира в Монастире

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно преодолела первый раунд нового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В стартовом матче Кудерметова (2) одержала разгромную победу над соотечественницей Варварой Грачёвой со счётом 6:1, 6:0. Встреча продлилась 54 минуты. Кудерметова два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Грачёвой один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

    Следующей соперницей Кудерметовой станет представительница Польши Магдалена Фрех.

    Призовой фонд турнира в Монастире, посев которого возглавила вторая ракетка мира Онс Жабер, составил $ 251 750. Соревнования продлятся до 9 октября.

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