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    Первая ракетка мира Свентек снялась с турнира Билли Джин Кинг

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Польская теннисистка Ига Свентек, занимающая первое место в таблице WTA, решила не принимать участи я в Кубке Билли Джин Кинг.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Я много думала об этом и обсуждала со своей командой, я не сыграю на Кубке Билли Джин Кинг, мне грустно от этого. Очень жаль, ведь я играю за сборную Польши всегда, когда это возможно, и всегда выкладываюсь на все 100 процентов. Мне очень жаль, что управляющие органы не пришли к соглашению в вопросе о календаре турниров, оставив нам только один день на перелет в другой часовой пояс. Это небезопасно для здоровья и может привести к травмам», — написала Свентек в своих социальных сетях.

    Турнир пройдет в Глазго с 8 по 13 ноября, однако Свентек уже квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте, который стартует 30 октября.

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