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    Самсонова уступила Свентек в полуфинале турнира в Штутгарте

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Россиянка Людмила Самсонова не сумела пробиться в финал турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В полуфинальном матче российская теннисистка и 31-я ракетка мира за 3 часа 4 минуты уступила первому номеру рейтинга WTA Иге Свентек из Польши — 7:6, 4:6, 5:7.

    Свентек пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 15.

    Самсонова сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала три брейк-пойнта из восьми.

    В финале Свентек встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая сегодня со счетом 7:6, 6:4 выиграла у испанки Паулы Бадосы.

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