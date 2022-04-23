Самсонова уступила Свентек в полуфинале турнира в Штутгарте

Россиянкане сумела пробиться в финал турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

В полуфинальном матче российская теннисистка и 31-я ракетка мира за 3 часа 4 минуты уступила первому номеру рейтинга WTA Иге Свентек из Польши — 7:6, 4:6, 5:7.

Свентек пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 15.

Самсонова сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала три брейк-пойнта из восьми.

В финале Свентек встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая сегодня со счетом 7:6, 6:4 выиграла у испанки Паулы Бадосы.