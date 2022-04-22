Самсонова обыграла Зигемунд и вышла в полуфинал турнира в Штугарте

Людмила Самсонова Фото: globallookpress.com
В матче 1/4 финала российская теннисистка и 31-я ракетка мира за 1 час 49 минут обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 7:5, 6:3
Самсонова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.
На счету Зигемунд — ни одного эйса, пять двойных ошибок и реализован один брейк-пойнт из пяти.
В следующем круге Самсоновой предстоит сразиться с победительницей противостояния Ига Швентек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания).