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    Кудерметова обыграла Бондарь и вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира BNP Paribas Tennis Championship Istanbul в Турции, призовой фонд которого превышает 230 тысяч долларов.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В четвертьфинальном матче российская теннисистка и 29-я ракетка мира за 2 часа и 14 минут взяла верх над представительницей Венгрии Анной Бондарь — 7:6 (11:9), 7:6 (7:3).

    Кудерметова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

    На счету Бондарь — пять эйсов, одна двойная ошибка и реализовано четыре брейк-пойнта из шести.

    За выход в финал соревнования Кудерметова поборется с румынкой Сораной Кырстя.

    Во втором полуфинальном матче встретятся еще одна россиянка Анастасия Потапова и Юлия Путинцева, выступающая за Казахстан.

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