Кудерметова обыграла Бондарь и вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

Россиянкапробилась в полуфинал турнирав Турции, призовой фонд которого превышает 230 тысяч долларов.

В четвертьфинальном матче российская теннисистка и 29-я ракетка мира за 2 часа и 14 минут взяла верх над представительницей Венгрии Анной Бондарь — 7:6 (11:9), 7:6 (7:3).

Кудерметова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету Бондарь — пять эйсов, одна двойная ошибка и реализовано четыре брейк-пойнта из шести.

За выход в финал соревнования Кудерметова поборется с румынкой Сораной Кырстя.

Во втором полуфинальном матче встретятся еще одна россиянка Анастасия Потапова и Юлия Путинцева, выступающая за Казахстан.