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    Карацев уступил 67-й ракетке мира из Германии на турнире в Белграде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP
    Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Он потерпел поражение от немецкого теннисиста Оскара Отте в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Карацев пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из восьми. На счету Отте — десять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из тринадцати.

    В третьем круге турнира Отте встретится с итальянцем Фабио Фоньини.

    Общий призовой фонд турнира составил € 534 555. Его действующим чемпионом является именно Карацев, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Маттео Берреттини.

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