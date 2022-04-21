Карацев уступил 67-й ракетке мира из Германии на турнире в Белграде

Российский теннисистне сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Он потерпел поражение от немецкого теннисистав трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.

Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Карацев пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из восьми. На счету Отте — десять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из тринадцати.

В третьем круге турнира Отте встретится с итальянцем Фабио Фоньини.

Общий призовой фонд турнира составил € 534 555. Его действующим чемпионом является именно Карацев, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Маттео Берреттини.