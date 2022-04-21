Карацев уступил 67-й ракетке мира из Германии на турнире в Белграде

Аслан Карацев Фото: globallookpress.com
Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Карацев пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из восьми. На счету Отте — десять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из тринадцати.
В третьем круге турнира Отте встретится с итальянцем Фабио Фоньини.
Общий призовой фонд турнира составил € 534 555. Его действующим чемпионом является именно Карацев, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Маттео Берреттини.